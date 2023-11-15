【司機和餐廳話你知】點解外賣會漏單？

你透過現時流行的外賣應用程式下了訂單，正等待司機送餐，結果訂單被取消。
這種挫折很多人都經歷過，餐廳老闆和送外賣車手解釋為何會發生這種事情，並互相指責。
穆罕默德（Mohammed）在雪梨西南區 Lakemba 擁有 Akawi Lebanese Cuisine and Seafood 餐廳，他表示平均每周都會有一、兩次遇到送外賣司機有問題。
他表示有些司機在接受外賣平台的訂單後，會走到餐廳附近，並在外送應用程式中表明他們已經取走食物。
不久之後，他們在應用程式確認他們已把食物送達給客人，但從未從餐廳取走過食物。
這意味著外賣員可從這些從未發生過的外送服務，欺騙外賣平台並獲得報酬，最終是客戶受影響。
正如訂購外賣送餐的人可以在應用程式中查看訂單狀態一樣，餐廳也有外賣送餐平台提供的平板電腦，以告知他們送餐的情況。
外賣送餐業有一種稱為多平台交叉接單multi-apping的行為，就是與多個外賣平台合作的外賣員同時接受來自多間公司的訂單。 Source: AAP / Dan Himbrechts
穆罕默德說：「在平板電腦上的地圖（顯示）訂單已交收，但所點的外賣仍然在我這裡。」
「所以外賣員不想完成這個訂單，也許他接到更好的訂單；（所以）他將其標記為已交收。」
穆罕默德表示，他注意到某些外賣員經常出現這種行為，並已舉報他們，但外賣送餐平台幾乎沒有採取任何行動。
他說：「他們說正在嘗試解決這個問題，尋找另一位外賣員來取餐外送，或者找出問題司機是誰，這樣他們就可以打電話並告訴他情況。」
「最後他們說不用擔心，他們會把錢退還給顧客，就這樣了。」
是多平台交叉接單問題？
外賣送餐業有一種稱為多平台交叉接單multi-apping的做法，即在多個外賣送餐平台登記合作的司機，同時接受多間公司的訂單。
根據與外賣送餐司機的協議，Uber、Menulog 和 DoorDash 都允許這種做法。
法拉傑 (Hussein Faraj) 在雪梨西部擁有三間餐廳，他幾乎停止使用外賣送餐平台。
法拉傑說，這是因為食物在交收時已變冷、部份點餐缺失或根本沒有人來過取餐。他將問題歸咎於多平台交叉接單的做法。
他表示，顧客並沒有責怪外賣送餐平台，而是在Google上給他的餐廳負評。
法拉傑說：「他們（外賣員）會接受訂單，並說正在店裡等待外賣，但實際上他們根本不在那裡。」
「他們會在 15 分鐘、20 分鐘後取餐；食物會變得很冷。當他們把食物送到顧客手中後，我們會收到很差的評價。」
外賣員透過接受不同外賣送餐平台的訂單，可以減少訂單之間的等待時間，從而賺取更多收入。
一位不願透露姓名的司機接受 SBS 新聞訪問，他已經為 UberEats 完成了 7,000 多次外送。
他說，如果司機一次只接受一張外送訂單，「多平台交叉接單」不會造成問題。
他還表示，一些餐廳會列印一份交收記錄，向外賣平台表示訂單已準備好，但實際上尚未做好。
他說，這導致外賣員必須等待很長時間，並在某些情況下，他們必須取消外送訂單。
他說：「我們在那裡多待了 15 至20 分鐘……我們不會得到額外的報酬，因為他們已經印製交收記錄。」
對某些人來說，尤其是那些利用電動滑板車和單車送餐的外賣員，現實是他們的收入比最低工資還要低。
11月初，坎培拉外賣送餐司機巴特拉伊（Utsav Bhattarai ）在參議院勞資關係聽證會中分享了他的經歷。
巴特拉伊說：「我在接受訂單方面沒有任何彈性，在我想去哪裡和不想去哪裡方面沒有任何彈性。」
「外賣平台給我每小時 20 元，甚至更少，沒有退休金，沒有事假，沒有病假，甚麼都沒有。」
「我們只想要基本的最低工資。」
SBS 新聞就此事向Uber查詢，但該公司拒絕評論。
DoorDash 和 Menulog 亦沒有回應有關查詢。
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