【司機和餐廳話你知】點解外賣會漏單？

你透過現時流行的外賣應用程式下了訂單，正等待司機送餐，結果訂單被取消。





這種挫折很多人都經歷過，餐廳老闆和送外賣車手解釋為何會發生這種事情，並互相指責。





穆罕默德（Mohammed）在雪梨西南區 Lakemba 擁有 Akawi Lebanese Cuisine and Seafood 餐廳，他表示平均每周都會有一、兩次遇到送外賣司機有問題。





他表示有些司機在接受外賣平台的訂單後，會走到餐廳附近，並在外送應用程式中表明他們已經取走食物。





不久之後，他們在應用程式確認他們已把食物送達給客人，但從未從餐廳取走過食物。





這意味著外賣員可從這些從未發生過的外送服務，欺騙外賣平台並獲得報酬，最終是客戶受影響。



外賣送餐業有一種稱為多平台交叉接單multi-apping的行為，就是與多個外賣平台合作的外賣員同時接受來自多間公司的訂單。 Source: AAP / Dan Himbrechts 正如訂購外賣送餐的人可以在應用程式中查看訂單狀態一樣，餐廳也有外賣送餐平台提供的平板電腦，以告知他們送餐的情況。





穆罕默德說：「在平板電腦上的地圖（顯示）訂單已交收，但所點的外賣仍然在我這裡。」





「所以外賣員不想完成這個訂單，也許他接到更好的訂單；（所以）他將其標記為已交收。」





穆罕默德表示，他注意到某些外賣員經常出現這種行為，並已舉報他們，但外賣送餐平台幾乎沒有採取任何行動。





他說：「他們說正在嘗試解決這個問題，尋找另一位外賣員來取餐外送，或者找出問題司機是誰，這樣他們就可以打電話並告訴他情況。」





「最後他們說不用擔心，他們會把錢退還給顧客，就這樣了。」



是多平台交叉接單問題？

外賣送餐業有一種稱為多平台交叉接單multi-apping的做法，即在多個外賣送餐平台登記合作的司機，同時接受多間公司的訂單。





根據與外賣送餐司機的協議，Uber、Menulog 和 DoorDash 都允許這種做法。





法拉傑 (Hussein Faraj) 在雪梨西部擁有三間餐廳，他幾乎停止使用外賣送餐平台。





法拉傑說，這是因為食物在交收時已變冷、部份點餐缺失或根本沒有人來過取餐。他將問題歸咎於多平台交叉接單的做法。





他表示，顧客並沒有責怪外賣送餐平台，而是在Google上給他的餐廳負評。





法拉傑說：「他們（外賣員）會接受訂單，並說正在店裡等待外賣，但實際上他們根本不在那裡。」





「他們會在 15 分鐘、20 分鐘後取餐；食物會變得很冷。當他們把食物送到顧客手中後，我們會收到很差的評價。」



外賣員透過接受不同外賣送餐平台的訂單，可以減少訂單之間的等待時間，從而賺取更多收入。





一位不願透露姓名的司機接受 SBS 新聞訪問，他已經為 UberEats 完成了 7,000 多次外送。





他說，如果司機一次只接受一張外送訂單，「多平台交叉接單」不會造成問題。





他還表示，一些餐廳會列印一份交收記錄，向外賣平台表示訂單已準備好，但實際上尚未做好。



他說，這導致外賣員必須等待很長時間，並在某些情況下，他們必須取消外送訂單。





他說：「我們在那裡多待了 15 至20 分鐘……我們不會得到額外的報酬，因為他們已經印製交收記錄。」





對某些人來說，尤其是那些利用電動滑板車和單車送餐的外賣員，現實是他們的收入比最低工資還要低。





11月初，坎培拉外賣送餐司機巴特拉伊（Utsav Bhattarai ）在參議院勞資關係聽證會中分享了他的經歷。





巴特拉伊說：「我在接受訂單方面沒有任何彈性，在我想去哪裡和不想去哪裡方面沒有任何彈性。」





「外賣平台給我每小時 20 元，甚至更少，沒有退休金，沒有事假，沒有病假，甚麼都沒有。」





「我們只想要基本的最低工資。」





SBS 新聞就此事向Uber查詢，但該公司拒絕評論。



