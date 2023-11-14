TGA 緊急召回：一款常見營養補充劑可致「中毒」現多種副作用

澳洲藥品及用品管理局（TGA）對保健品牌 BioCeuticals 的口服鋅滴針發起緊急召回。





受影的批次為 004766 或 004807。





當局表示該鋅以液體形式服用，可能對消費者造成嚴重健康風險。





「在受影響的批次中，鋅和液體分離，這意味著即使按照標籤上的說明使用，亦可能也無法獲得正確的鋅劑量。」



需要緊急召回的營養補充品。 Credit: bioceuticals 「低劑量可能無法提供預期的產品效益。在單劑量或短時間內攝取更多的鋅可能導致鋅中毒。 」





這可能導致多種不適，如：噁心、嘔吐、胃痛、腹瀉或頭痛等。





澳洲藥品及用品管理局補充，如果攝取大量鋅而未有治療，可能導致嚴重的健康問題。





該補充劑在Chemist Warehouse 有售。



