應對聖誕高峰 澳洲郵政宣佈派遞作「季節限定改變」

為了應對聖誕佳節派遞激增，澳洲郵政宣佈重要改變，使民眾可以更快更方便地收到郵件、包裹。

AUSTRALIA POST PRESSER

澳洲郵政宣佈派遞作「重要改變」 Source: AAP / DEAN LEWINS

由於預料在聖誕節前夕網上銷售將激增，澳洲郵政作出重大宣佈。

澳洲郵政宣佈從本周末（11月18日）起，開始周末派遞活動。

這一項服務將在所有主要城市及一些鄉鎮啟動。

澳洲郵政執行總經理Gary Starr 強調在周六、日派遞服務對於在聖誕節期間及時送達包裹的重要性。

他表示：「我們一直在為另一個大規模銷售和節慶季節做準備，包括招募了數千名額外的團隊成員，並為客戶提供更方便的遞送選項，例如可以從免費的全天候澳洲郵政包裹儲物櫃中取回錯過的包裹，而不必去郵局。」
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他說：「去年12月我們派遞了 5200 萬個包裹，我們預計今年的高峰季節也將再次出現，這是由於網絡銷售活動日益受歡迎。隨著銷售活動的增加和在聖誕節前夕在線購物的激增，我們臨時提供的星期六和星期天服務只是我們在一年中最繁忙的時候支持客戶的另一方式。」

周末投遞服務將一直持續到聖誕節，具體取決於郵寄數量。

為了讓物品有望準時到達，大多數寄往澳洲國內目的地的包裹應在 12月18日（星期一）前寄出，或者如果通過 Express Post 寄送，則應在12月21日星期四前寄出。寄往或從西澳和北領地的包裹需要額外幾天的時間。
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Published 15 November 2023 9:59am
By Tracy Lo
Source: SBS

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