【全澳服務故障】Optus 公佈原因 專家：確認人為錯誤

要點 今次持續12小時的服務故障，導致全澳數以千萬個人用戶和商家無法接打電話或完成交易。

上星期，Optus總裁曾否認服務故障是由軟件更新引起。

Optus 將配合政府和參議院的審查。

Optus於周一（11月13日）公佈上周服務故障的原因，這次大規模服務故障，全澳上千萬人和商家受影響。





Optus將上星期大規模服務故障，歸咎軟件升級導致，令全澳用戶無法使用電話和網路服務。





事發上周三，服務故障持續12小時，導致上千萬個人和企業用戶，無法打出、接聽電話或完成交易。



Optus在周一的聲明中表示，現在已找到服務故障原因，並已採取措施確保不再發生。





該公司表示：「上周三凌晨4點05分左右，Optus網路在例行軟件升級後，收到了來自國際對等網路的路由資訊更改。」





「這些路由資訊更改，通過我們的網路多層傳播，超出了關鍵路由器預設安全級別，導致這些路由器無法處理。」





「這導致這些路由器啟動自我保護，從Optus IP核心網路中自動斷開連接。」





由於部份路由器需要實體重啟，恢復系統所需時間比預期長，需要Optus的工作人員，分散部署在全國多個站點操作。





「恢復網始終是我們的首要任務，隨後我們與合作夥伴一起確定了原因。」





「我們已對網路進行調整，以解決這一問題，確保它不再發生。」



而在上周，對於這項服務故障是由軟件更新引起的說法，Optus總裁拜爾羅斯馬林（Kelly Bayer Rosmarin）曾予以否認。





上周三上午，她對澳洲廣播公司ABC雪梨電台說：「這不太可能，我們的系統實際上非常穩定。」





Optus 將配合政府和參議院的審查。



墨爾本皇家理工大學副教授格雷戈里（Mark Gregory）表示，該公司的聲明證實這是人為錯誤，而不是硬件故障或網路攻擊。





「Optus沒有解釋，在路由軟件升級前本應進行的測試過程中出了甚麼問題。」



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此外，也沒有解釋為何關鍵路由器似乎缺乏冗餘；這樣如果出現問題，關鍵路由器應該會切換到冗餘路由器，而這些冗餘路由器運行的是先前的軟件版本。 」





聯邦通訊部長魯能（Michelle Rowland）上周三透過媒體報道獲悉服務故障事件。



