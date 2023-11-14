【新冠疫情】針對新變種 澳洲有望即將推出兩款更新版疫苗

重點 醫藥用品管理局 (Therapeutic Goods Administration) 於 10 月初，批准了輝瑞 (Pfizer) 和莫德納 (Moderna) 兩款最新的新冠疫苗。

這些疫苗已於美國推出，也獲歐盟和英國的藥品監管機構批准使用。

澳洲免疫技術諮詢小組將在疫苗在澳洲推出前，會進一步評估。

衛生部表示，澳洲人很快就會知道，更新版的新冠疫苗會否被納入全國疫苗注射計劃。





醫藥用品管理局 (Therapeutic Goods Administration) 於 10 月初，批准了輝瑞 (Pfizer) 和莫德納 (Moderna) 兩款最新版的新冠疫苗。





新疫苗針對 XBB.1.5，這是傳播力高的 Omicron SARS-CoV-2的變種，導致新冠病毒。





九月初，這些更新版疫苗通過美國食品及藥物管理局 (Food and Drug Administration) 的審批，隨即在美國推出；與此同時，該局宣佈二價疫苗不會再「獲授權使用」。二價疫苗在2022年底首次在澳洲推出，目前在澳洲可以接種最新版的二價疫苗。





歐盟和英國的藥品監管機構，亦大約在同一時間批准使用這些疫苗。



為何新疫苗仍未在澳洲推出？

雖然醫藥用品管理局已經批准了最新版的單價疫苗，但衛生及高齡護理部的發言人表示，這只是推出疫苗過程的其中一步。





他們表示，澳洲免疫技術諮詢小組 (Australian Technical Advisory Group on Immunisation) 需進一步評估這些疫苗。





發言人稱：「預計諮詢小組會在下周就 XBB 疫苗是否可以使用，向衛生及 高齡護理部長提供建議。」





「諮詢小組若有任何最新建議，包括 XBB 疫苗的供應，將盡快與供應商和公眾溝通。」





發言人又指，雖然這些疫苗可能已在某些國家推出，但藥廠並非在同一時間向全球的監管部門申請審批，「因此，全球不同地方的審批和推出時間各異」。



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最新的二價疫苗針對的是 Omicron BA.4/5 亞變體及最原始的武漢病毒株。格里芬 (Paul Griffin) 教授表示，轉回單價疫苗是合理的，因為可以針對流行的 Omicron XBB 亞變種，提供更強的保護力。





格里芬在布里斯本馬特醫院 (Mater Hospital) 擔任傳染病醫生，也為昆士蘭大學（University of Queensland）副教授，並於研究組織「核網絡」(Nucleus Network) 工作。他說：「所以，雖然 XBB.1.5 目前可能不是主要的亞變體，但現存的亞變體與它有密切關係。」





他說，一些早期研究顯示，最新的疫苗針對新變種BA.2.86 （又稱Pirola）和EG.5.1（又稱Eris，衍生自XBB.1.9.2 ），提供了「良好的保護」。





格里芬表示，美國食品及藥物管理局決定放棄二價疫苗是正常的。他說，一旦新的單價疫苗面世，澳洲也會經歷類似的過程，並強調二價疫苗是安全的。





他說：「一旦有改良版面世，我們會確保不再用舊版疫苗，因為有更好的選擇。」





衛生及高齡護理部發言人表示，目前可供注射的新冠疫苗「繼續為預防重症和死亡，提供良好的保護」。



澳洲面臨另一波新冠疫情

澳洲目前正處於第八波新冠疫情。雖然新冠病例曾經是一個關鍵指標，但檢測和報告已大幅削減，反而，專家指出與新冠病相關的住院人數和抗病毒處方有所上升。





有人預計這會是至今為止最小的一波 Omicron 疫情。迪肯大學 (Deakin University) 流行病學系主任貝內特 (Catherine Bennett) 教授表示，通常冬季和夏季會掀起新一波疫情，而後者一般不太嚴重。





貝內特說：「幸好，夏季一波的影響力往往不如冬季。因此，當我們遇到冬季一波疫情時，情況比夏季中的北半球某些國家嚴重，現在希望情況剛剛相反。」



衛生及高齡護理部發言人表示，根據澳洲的基因監測系統 AusTrakka，全國的公共衛生實驗室均使用此系統共享基因排序數據。這基因監測系統在10 月 9 日至 11 月 5 日的報告顯示，有84% 的序列屬於 XBB 亞譜系，並含已確定的主序列EG.5.1。



有需要注射加強劑嗎？

澳洲免疫技術諮詢小組建議，所有 65 歲及以上的成年人、 18 至 64 歲之間有併發症或複雜健康需要人士，注射 2023 年版新冠加強劑。





報告稱，18至64歲的成年人和5至17歲有重症及風險的兒童，應該「考慮」接種疫苗。



