澳洲哪些街道「最危險」？最易被澳洲喜鵲攻擊

澳洲喜鵲俯衝攻擊在春季頻生，數據公佈在澳洲哪些街道最危險。

Everything you need to know about magpie swooping season

澳洲喜鵲俯衝攻擊在春季頻生，數據公佈在澳洲哪些街道最危險。 Credit: /www.couriermail.com.au

現已來到十一月中，澳洲喜鵲的俯衝攻擊季節已經接近尾聲，然而並不代表民眾可以掉以輕心。

根據 Magpie Alert 的數據，統計出全國錄得的攻擊數據，維州被認為是全澳今年攻擊次數最多的地方。

截至 11 月 14日，全國總錄得共 3,047 次攻擊，比去年（2022年）的 3,361 次有所減少。而因為喜鵲攻擊而報告受傷的人亦由去年 465次減少至 395 次。

維州發生最多攻擊事件，共有 798 宗，其次是新州，錄得 719 宗。

本季度報告最多攻擊事件，最危險的十條街道分別為：

1. Mooney Ponds Creek Trail, Ormond Park, Pattison St, Moonee Ponds（維州）
2.Royal Esplanade, Manly（昆州）
3.Sandford Street, St Lucia（昆州）
4.Jacka Boulevard, St Kilda, Victoria（維州）
5.Old Windsor Road, Winston Hills（新州）
6.Dixon Drive opposite Hyndes Crescent, Holder（首都領地）
7.Charles Place, Gordon（首都領地）
8.Darebin Creek Trail, Bundoora（維州）
9. Royal Parade, Parkville（維州）
10.Stevens St, Southport（昆州）

要避免喜鵲攻擊，請注意這些已知喜鵲築巢和繁殖的地區。如可能的話，在攻擊季節時避開這些地區。
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Published 14 November 2023 1:22pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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