澳洲又一航空公司職工申請罷工 旅行出行或受擾

本周一（11月13日），運輸工人工會（Transport Workers Union）的維珍機組成員向公平工作調查專員署（Fair Work Commission）申請受保護的罷工行動投票，如果獲得批准，他們將投票進行罷工，對低工資、工作不安全和「不可持續」的工作條件等問題作出抗議。





運輸人員工會全國秘書長凱恩（Michael Kaine）表示：「維珍公司的機組和地勤人員一直忠誠工作，努力重建航空公司並使其重新盈利」，但維珍航空的新東新東主貝恩資本（Bain Capital）並「未能兌現承諾，改善極低的工資、員工工作與生活的平衡以及解決不穩定的排班問題」。





凱恩表示，機組、地勤人員和機師都「報告由於不可持續的工作條件，憂慮導致工作出錯，而有關情況亦由為高流失率、疲勞導致的缺勤以及額外工作量增加等因素有所惡化」。





「我們需要看到維珍在談判中採取相當大的變革，以確保公平、可持續的企業協議提案，從而避免採取最後的罷工手段。」





如果專員署批准罷工申請，意味著維珍多個部門的員工可能即將採取工業行動。 而地勤人員需要在在罷工前提前三天通知。





澳洲維珍發言人表示，自在有關企業協議到期前兩周以來，以「一直本著善意進行談判，並明確承諾與相關工會在新協議上達成和解」。



在維珍機組人員申請罷工不久前，機場地勤工作人員（儘管包括澳航在內的許多大型航空公司最近紛紛將這些業務外包，但維珍的地勤人員仍然由維珍直接僱用）也於幾周前獲得了受保護罷工行動投票的批准。





據《衛報》報道，在上個月與地勤工作人員進行談判期間，維珍在新的企業協議中提供給員工第一年至少3%漲薪，並在第二年和第三年再增加 3%。



