「在香港改變人生」：澳洲隊慶祝首次晉級世界盃50周年

1974年西德世界盃的亞洲與大洋洲外圍賽中，澳洲國家足球隊力壓新西蘭、伊拉克和印尼出線，在淘汰賽擊敗伊朗，最後和南韓爭奪一個世界盃決賽周席位。澳韓主客場兩回合以2比2打平，需要在中立場地進行第三場比賽。





1973年11月13日星期三晚上，在香港大球場的2.8萬名觀眾面前，澳洲球員麥奇（Jimmy Mackay）在第70分鐘以一記37碼外的遠射攻破南韓球門。澳洲最終以1比0取勝，歷史首次打入世界盃。





50年過去，在該屆世界盃外圍賽中擔任主力門將的費沙（Jim Fraser）回憶起往事：「我記憶最深刻的在德黑蘭的比賽，在對方11萬名球迷中，我們20分鐘就兩球落後，但在剩餘時間堅守下來，以兩回合總比分3比2晉級。」



然而，沒有比賽比得上在香港的勝利，那是一生人只有一次的經歷。

當年的後備門將克里（Ron Corry）說：「我沒有踢比賽，但作為守門員，你要一直做好隨時被換上場的身體上和心理上的準備。」





「那真是非凡的成就，因為沒人想過我們可以經過11場外圍賽打入世界盃。麥奇的進球是一個非常精彩的個人射門，不是因為後衛犯錯。」



兩人此後的生涯大相徑庭。當年的澳洲足球員還不是全職工作，費沙經營的公司當時陷入了法律糾紛，他不得不放棄了參加世界盃的夢想。而在香港的比賽僅一年後，他因傷患提前退役。





事實上，當時的澳洲球員來自五湖四海——德國、英格蘭、蘇格蘭、克羅地亞、南斯拉夫和匈牙利——白天要工作，晚上才能參加訓練。





費沙之後成為足球教練，今天還以75歲高齡擔任西雪梨流浪者（WSW）足球會的青年隊守門教練。克里則延續球員生涯直至1981年挂靴，之後也從事教練工作。現年82歲的他去年才真正退休。





他們正打算和當年一同為國爭光的球員和教練再次聚會。費沙說：「和我們的隊友們在一起總是令人感動，儘管有些人已經過身了。」





克里說：「這可能是我們最後一次機會聚在一起。」



作為當年攻入致勝進球的英雄，麥奇參加了翌年的世界盃，並繼續職業生涯直至1981年退役。1998年，他因心肌梗塞不幸逝世，年僅54歲。





2013年11月，澳洲駐港總領事田博（Paul Tighe）舉辦了慶祝澳洲隊首次晉級世界盃40周年的紀念活動，邀請當年的功臣重返香港這塊福地聚會。





當年的主教練Rale Rasic率領15名教練和球員參加。他說：「我們記得這場比賽，如同只是發生在昨日......男孩們永遠不會忘記在香港發生的事情。」



我們的人生在1973年的那一晚改變了，澳洲足球也永遠地改變了。

「此後40年我們如手足一樣。這次重返香港的團聚是一次非凡的盛會。我很高興澳洲球壇能慶祝如此偉大的歷史。」





這位足壇名宿 剛於今年6月以87歲之齡去世 。當年比賽的首發11名隊友，已有3人長眠——巧合的是，另外兩人也是在今年，Socceroos 首次打入世界盃半世紀之際逝世。



