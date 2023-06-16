澳洲隊再戰阿根廷 七萬中國擁躉現場撐美斯

在北京工人體育場的全場藍白球衣的氛圍下，澳洲國家足球隊 Socceroos 自去年世界盃後再次和阿根廷隊交手。

A man in a blue and white shirt and black shorts kicks a soccer ball past a man in a yellow shirt.

美斯在北京對陣澳洲隊的比賽中創造個人最快進球記錄。 Source: AAP / Mark Schiefelbein/AP

無可取代的阿根廷球星美斯再次發威，開場僅79秒便攻破澳洲隊球門，在北京創造了自己的最快入球紀錄，也是國家隊生涯的第103球。而澳洲隊在去年世界盃16強賽以1比2惜敗後，在昨晚（6月15日）淨吞兩蛋飲恨。

「潘帕斯雄鷹」本場派出最強陣容，有9人和世界盃決賽正選一致，美斯更踢足90分鐘。除了早段得分，阿根廷中堅比薛拿（German Pezzella）在第68分鐘的角球中頭槌拉大比分。

不過「袋鼠軍團」並非毫無機會。第28分鐘，前鋒杜克（Mitchell Duke）一度有望追平，58分鐘也有一次美妙組織埋門，但均被世界盃最佳門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）拒之門外。
不過，澳洲隊主教練阿諾德（Graham Arnold）賽後表示對球員表現滿意，特別是開場10分鐘，控球率只有17%。「和世界冠軍比賽，對很多人而言是學習的機會。顯然我們開場很糟糕。」

「但10分鐘之後我覺得我們做得不錯。總體而言，最高興的是一些年輕球員上場，讓他們有機會和這種對手比賽。輸球並不好，但我為男孩們自豪。」
.
比賽期間發生小插曲：在68,000名球迷注視下，一位年輕球迷衝入場內，和美斯擁抱，又在安保人員追逐下和馬天尼斯擊掌，最後被抬走。

阿諾德表示觀眾席上幾乎沒見到穿黃色衣服的球迷：「這輩子從沒見過這麼多人穿著阿根廷10號球衣！」

澳洲隊也藉此比賽向剛於6月8日去世的足壇名宿Rale Rasic致意，他曾率隊參加1974年世界盃。

澳洲球員昨日穿著印有「Thanks Rale」的訓練服熱身，而替補席上也留著一個空位，掛上寫著「Rasic 74」的衣服。
相關內容

澳洲隊時隔15年再赴華 挑戰世界冠軍阿根廷

【世界盃】澳洲隊表現出色 世界排名衝上10年新高

【世界盃】澳洲隊16强止步 球迷：為球隊自豪

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 16 June 2023 10:06am
By Koma Cheng
Source: AAP
Available in other languages