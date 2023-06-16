澳洲隊再戰阿根廷 七萬中國擁躉現場撐美斯

無可取代的阿根廷球星美斯再次發威，開場僅79秒便攻破澳洲隊球門，在北京創造了自己的最快入球紀錄，也是國家隊生涯的第103球。而澳洲隊在去年世界盃16強賽以1比2惜敗後，在昨晚（6月15日）淨吞兩蛋飲恨。





「潘帕斯雄鷹」本場派出最強陣容，有9人和世界盃決賽正選一致，美斯更踢足90分鐘。除了早段得分，阿根廷中堅比薛拿（German Pezzella）在第68分鐘的角球中頭槌拉大比分。





不過「袋鼠軍團」並非毫無機會。第28分鐘，前鋒杜克（Mitchell Duke）一度有望追平，58分鐘也有一次美妙組織埋門，但均被世界盃最佳門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）拒之門外。



不過，澳洲隊主教練阿諾德（Graham Arnold）賽後表示對球員表現滿意，特別是開場10分鐘，控球率只有17%。「和世界冠軍比賽，對很多人而言是學習的機會。顯然我們開場很糟糕。」





「但10分鐘之後我覺得我們做得不錯。總體而言，最高興的是一些年輕球員上場，讓他們有機會和這種對手比賽。輸球並不好，但我為男孩們自豪。」



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比賽期間發生小插曲：在68,000名球迷注視下，一位年輕球迷衝入場內，和美斯擁抱，又在安保人員追逐下和馬天尼斯擊掌，最後被抬走。





阿諾德表示觀眾席上幾乎沒見到穿黃色衣服的球迷：「這輩子從沒見過這麼多人穿著阿根廷10號球衣！」





澳洲隊也藉此比賽向剛於6月8日去世的足壇名宿Rale Rasic致意，他曾率隊參加1974年世界盃。



