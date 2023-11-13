【無限期羈留違法】最高法院里程碑裁決 80尋求庇護者獲釋

要點 上周最高法院的裁決之後，80名遭無限期羈留人士獲釋。

法院裁定無限期羈留移民是非法的，推翻了二十年前的裁決。

移民部長表示，獲釋放的尋求庇護人士，需要定期向聯邦警方和邊境部隊報到。

移民部長吉爾斯（Andrew Giles）周一（11月13日）透露，在最高法院推翻了一項有二十年歷史的裁決之後，80被無限期羈留的人士已經獲釋。





上周三，最高法院裁定無限期羈留移民是非法的，給那些無法返回自己祖國的羈留人士帶來希望。





吉爾斯表示，政府已經為這結果做好準備，並透露已有80人在合適的簽證條件下獲得釋放。





他周一對澳洲廣播公司 ABC 電台表示：「我們要立即釋放相關人士，以遵守最高法院的要求和裁決。」



吉爾斯說，保護社區是政府的首要任務，今次獲釋放的人須定期向澳洲聯邦警方、邊境部隊和任何其他相關機構報到。





他說：「我們已採取了所有確保社區安全的措施。」





吉爾斯指出：「現在我們有了這個判決，這改變了二十年來的法律，我們需要恰當地處理它。」



這項法律裁決，是源於一名來自緬甸的羅興亞人就無限期羈留，入禀最高法院。





由於涉及兒童性虐待的控罪成立，沒有國家願意接收這名羅興亞人，所以他面臨終身羈留的前景。



