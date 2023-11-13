新州擬重新規劃雪梨西北區用地 商住混合用途增建住宅

要點 雪梨的地點優越、高價值的發展用地可用於建造住宅而非辦公大樓。

有關雪梨西北區Macquarie Park一處用地重新規劃，擬將建造至少3000間住宅單位。

該區域目前被劃分為商業區。

由於一些員工在疫情過後不願回辦公室工作，根據一項重新規劃的計劃，新州的大片商業和工業用地可能將被用來建造新住宅。





根據新州政府上星期公佈的計劃，雪梨西北區Macquarie Park的一塊交通便利、高價值的發展用地，將用於建造住宅而非辦公大樓。





如果這項重新規劃得以落實，會建造至少3000間住宅，替代原計畫中為23,000名上班族建造的商業辦公大樓。



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規劃廳長稱土地用途應具「彈性」

新州規劃廳長斯寇利（Paul Scully）表示，在「後疫情時代」，辦公空間的使用方式發生了變化，因此有機會建造一個可容納數千人居住的混合用途區域。





他向記者表示：「我們將來會用這種方式來考慮未來的居住密度。」





「土地並非僅限一種用途……我們必須確保有彈性。」





政府表示，該提案還將可提供八公頃的公共開放空間，一個大型多用途室內康樂設施以及步行徑和單車徑。





該區周邊有兩個地鐵站、一間學和一個大型購物中心。



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「這正是我們想要建造的城市」

新州長柯民思（Chris Minns）說，雪梨的這一用地可開發多達5,000間專供租賃的住宅單位，提供就業機會、開放空間以及新的公共交通基建。





他指出：「這正是我們想要為未來建造的城市。」





柯民思稱，新州先前曾將商業和工業發展用地分隔，但未來的發展計畫應該是混合土地用途。





他說未來會公佈更多的重新規劃計劃。



新計劃發出哪些訊號？

發展商遊說團體 Urban Taskforce的福雷斯特（Tom Forrest）表示，政府的這項宣佈向各市議會發出明確信號，要求其「讓開」。





他說：「通過調整規劃的規定和分區的靈活性來增加住宅供應，這是未來的發展方向。」





新州每年需要額外建造 75,000 萬間住宅才能達到其目標，但目前的年度增量僅約48,000間。



政府廳長先前曾提出，將空置的辦公大樓改造成公屋及廉租屋和其他住屋房的想法，以增加住屋供應量，並改善可負擔性。





但是專家對這個提議表示質疑，認為這種做法既昂貴又複雜，因為許多辦公大樓不是那麼容易改為住宅用途。



