地道聖誕燈飾接投訴 市議會警告日罰$863

布里斯本南區Coopers Plains的一所房屋被人向市議會投訴，市議會要求房屋主人移除聖誕裝飾。





在過去三年，Jamie Lehmann 的房屋一向都被打造成霓虹燈聖誕盛宴。這個令人眼花繚亂的展示已經成為當地人在聖誕節時必遊之地，每晚都有數百人湧至觀賞燈光。但今年卻有所不同。





聖誕將近，在澳洲除了大型購物商場或部份街道、建築物會添上聖誕佈置外。不少家庭的屋外亦會佈置各種聖誕裝飾與彩燈，使社區洋溢更濃烈的聖誕氣氛。





亦吸引民眾趁夜色觀賞，享受地道聖誕氣氛。





但今年位於布里斯本南區 Coopers Plains 的一處房屋的聖誕節或會失色。



Jamie Lehmann 屋外的聖誕裝飾。 Jamie Lehmann 表示他接獲市議會通知，命令他在周一（11月13日）前將綠化隔離帶上所有有燈飾拆除，否則將會每天被罰約 863 元的罰款。





他別無他選，他只好移除部份燈飾。





他向九號台表示：「這是一記重擊。」





他表示他所做的是為社區，而且花上上個月的時間來佈置。過去兩年他耗資 97,000來打造他的聖誕裝飾。





他表示，他在周三（11月8日 )收到了市議會的通知，通知他有人投訴，市議會人員接著前往他的家。





根據市議會的「節慶行人道」計劃，布里斯本居民被允許在他們房子前的綠化隔離帶上裝飾，該計劃從萬聖節（10月31日）一直持續到1月中旬的聖誕節結束。





他表示，投訴是關於他在展示留下的通道太窄，然而，這並非事實。





他指：「我特意確保它是1.3米，因為我們去年也有類似的投訴，」





他表示在市議會人員到達時，他們發現了其他問題，包括他在車道上搭建的一個平台。 在被告知這種結構需要市議會的許可證後，





他回應，他同意拆除它。



但其後，人員再向他表示他需要將所有燈飾從綠化隔離帶拆下時。 裝飾只能離其郵箱1.2米。





他認為有關命令毫無道理，亦「完全違背了市議會的「節慶行人道」計劃，」





他說自己別無選擇，只能放棄，因為他的燈飾中有相當一部份無法容納在他的財產範圍內。





布里斯本市議會城市標準及安全委員會主席馬克思（Kim Marx）表示，市議會支持居民裝飾他們的房屋，但公共區域需要保持「安全且可訪問」。





他表示：「市議會沒有建議這位居民完全拆除他們的展示，但確實需要進行一些小的調整，以便其他居民可以安全地停車和離開他們的車。」「是這位居民決定不進行這些調整的。」



