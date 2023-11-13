【長江換匯案】七名疑犯相繼獲保釋

涉嫌參與長江換匯涉嫌洗黑錢案的三人已於上周五（11月10日）獲准保釋。 之前，此案的主要疑犯亦在嚴格的限制下獲保釋。





據《澳大利亞人報》報道，此次獲准保釋的三人為 Fei Duan、Ding Wang和 Ye Qu。 負責此案的法官命令三人從監獄獲釋前需交出護照，不得與其他涉案證人聯繫並配戴電子監控腳環。





這三人均屬於警方指控的涉嫌透過長江換匯參與洗黑錢犯罪的七人。





警方在對長江換匯進行了為期 14 個月的調查後，在10月25日，早上派出逾 240名聯邦警察和 92 名專家成員對墨爾本、雪梨、布里斯本、阿德雷德和珀斯的多個住宅及辦公室進行突擊搜查。





聯邦警察指控，長江換匯涉嫌在過去三年清洗近2.29億澳元的黑錢。





上周五（11月10日），三名被告Fei Duan、Ding Wang和 Ye Qu在墨爾本地方法院出庭。





地方法官托馬斯（Malcolm Thomas）表示他對批准他們的保釋申請「沒有問題」。





37 歲的澳籍中國人 Fei Duan 在支付 130萬保釋金的條件下獲准保釋，同時以一幢在位於墨爾本 Hawthorn East 的物業作為擔保，該物業價值約為 250 萬元。





另外一位獲准以 130 萬保釋金保釋的為 40 歲的 Ding Wang，亦是澳洲公民，以其父親位於 Narre Warren 價格 150 萬元的物業擔保。





另一名疑犯 Ye Qu 亦在支付兩筆 60 萬澳元的保釋金後獲得保釋，擔保物業分別為價值 430 萬澳元和一處價值 150 萬澳元的物業。





而在三人獲批准保釋之前，被指為犯罪集團首腦的 37 歲 Zhuo Chen 亦在較早時獲准保釋，但需要遵守嚴格的保釋條件。





警方聲稱 Chen 是長江換匯的「主要控制者」，指導員工進行有關活動並提取三成分成。





該公司在全國各地擁有12個門面，據稱是一個複雜計劃的幌子，指導犯罪客戶如何創建假的商業文件以隱藏他們的資金來源。





據報，長江集團在國內主要州份，有 12 間實體的匯款店。聯邦警方指，集團盡量令他們看似一間守法的匯款公司，但卻在背後涉嫌經營不法勾當。



LISTEN TO 【澳洲史上最大宗洗錢案】「長江換匯」全國辦公室遭突擊搜查 七人被捕 SBS Chinese 25/10/2023 07:03 Play

而警方聲稱 Zhuo Chen 致電兩家包機公司，命令銷毀或捏造證據，並且具有干擾證人的可能，但他仍獲准在支付130萬澳元的保釋金下，獲准保釋。但其中亦要遵守「只能透過聯邦警察局監控的IP地址訪問互聯網並佩戴電子監控裝置」的嚴格要求。





Zhuo Chen的28歲的妻子、同樣面臨指控的Jie Lu，以及同案被告 Jin Wang 和 Jing Zhu 在申請後未被警方反對，均獲保釋。



