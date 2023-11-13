「無感染者」之謎：這些澳洲人如何避免感染新冠病毒？

爆發疫情已差不多四年，全澳錄得超過1,160萬宗新冠病例，但戴維夫婦翠西和史蒂芬（Tracy and Steven Davey）卻並不在其中。





據知，他們屬於極罕見的「無感染者」群體——這些人至今尚未感染新冠病毒，即使澳洲據報正處於第八輪的疫情。





不過，難以確定有多少像他們這樣的人。然而，一位先導的流行病學家表示，根據新州的科比研究所(Kirby Institute) 和國家免疫研究及監測中心(National Centre for Immunisation Research and Surveillance) 的數據估計，澳洲約10%的成年人口從未感染過這種疾病。





戴維夫婦58歲的翠西和64歲的史蒂芬住在維州的Bellarine半島。她說，在疫情高峰期間，在口罩強制令、社交距離和離家遠近的限制下，他們一直遵守有關規則。





她說：「我們沒有去任何地方，我們待在家裡，做我們需要做的事。」



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現在澳洲選擇與病毒共存，戴維太太說他們夫婦兩人的預防方法變得更隨意。他們不戴口罩，已接打齊疫苗針，經常洗手，並盡可能避開人多的地方 。在過去的18個月裡，他們一直在全國各地旅行，住在露營車公園和參觀眾多旅遊熱點，做到這些總不是容易的。





戴維太太說，當他們出現類似新冠的症狀時，他們會使用快速抗原測試（RATs）來自我檢查。到目前為止，他們所有檢測結果都是陰性。





對於為甚麼他們還沒有染上新冠病毒，戴維太太無法歸結任何原因。





她說：「也許避免與其他人太接近和更頻繁洗手之類的做法，確實有幫助。」



在環遊全國時，翠西（Tracy Davey）在西澳的阿蓋爾湖（Lake Argyle）為接種新冠疫苗加強針捲起衣袖。 Source: Supplied / Tracy Davey



今年29歲的蘇胡德（Johann Suhood），也還未曾對 新冠檢測呈陽性結果。他認為這全靠運氣。





這位雪梨居民表示，在眾多限制期間他「遵守所有規則」，即使在限制逐步解除時，他依然保持謹慎，但他現在已沒有那麼擔心了。





蘇胡德說，他現在經常洗手，有時在見某些人前，取決於對方的健康狀態，他甚至會選擇在會面前做一次快速抗原檢測。但他並沒有避開人群，也不再戴口罩，且今年還沒有接種新冠加強疫苗。衛生署表示，對於 18 至 64 歲的人來說，「可以考慮」打加強針，具體取決於個人風險和相關效益的評估。





他也曾經密切接觸一些後來知道染上新冠的人。





他說：「我不認為，至今未感染的原因是基於任何具體事項；這可能只是很大的運氣。」





「我認為我現在已放鬆了警惕。我遇到的大多數人在染上新冠後都沒有甚麼事；我不可能永遠避免它。」



蘇胡德（Johann Suhood）29歲，還未染上新冠病毒。他認為這全靠運氣。 Source: Supplied / Johann Suhood 迪肯大學(Deakin University)流行病學主席班尼特教授 (Professor Catherine Bennett)表示，她對於「無感染新冠」（Novid）的現象沒有明確答案。





她說：「有些人只是運氣好，而有些人可能感染了卻沒察覺。」





班尼特表示，有研究顯示，即使在疫情爆發時，一些人可能因為之前對其他冠狀病毒（如普通感冒）的交叉免疫而擁有更好的抵抗力。





她說：「所以這可能意味著，雖然他們沒有完全避免暴露，但他們感染的可能性較小，或者如果他們已經感染了，他們很可能沒有症狀。」



據世界衛生組織(WHO) 的數據，澳洲錄得1,163萬例新冠感染個案。但班尼特說，從這些數據中，很難判斷有多少人相信自己未曾感染。





「你無法知道這個數字中，有多少是重複感染的個案，當然還有那些感染了卻從未檢測或報告的人。」





據報，澳洲已經開始經歷第八波新冠疫情，主要的變種被認為是 Eris 或 EG.5，這是極易傳播的 Omicron 亞系的一種。





班尼特說：「這就是為甚麼民眾，特別是容易受感染人群，應該考慮接種第二次加強針。」





「但我們搭乘公共交通時，都應該謹慎，在人群中戴口罩，或遵守一些醫院和高齡護理機構再度實施的口罩令等規定。」



世衛已經宣佈， 新冠疫情不再是「國際關注的突發公共衛生事件」。衛生部建議，所有65歲及以上的成人，以及18至64歲的長期病患或有複雜的健康需求的人，應該在2023年接種新冠加強疫苗。





衛生署指出，18至64歲成人和5至17歲有重症風險的兒童應「考慮」接種加強針。



