【澳已有案例】變種新冠病毒EG.5.1英美迅速傳播 你應打加強針嗎？

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變種新冠病毒 EG.5.1 目前正迅速在英國和美國傳播，是目前最流行的亞變種病毒之一。 Source: Pixabay

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變種新冠病毒 EG.5.1 目前正迅速在英國和美國傳播，是目前最流行的亞變種病毒之一。原來，4月在澳洲已有案例。大家需要擔心嗎？疫情會再來嗎？今集的【健康快樂人】，蔡苡雯請來新南威爾士病理專家李超浩教授 Stephen 和大家分析下這個病毒，以及提醒一些人士應接種新冠加強劑。

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