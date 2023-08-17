【澳已有案例】變種新冠病毒EG.5.1英美迅速傳播 你應打加強針嗎？Play10:27變種新冠病毒 EG.5.1 目前正迅速在英國和美國傳播，是目前最流行的亞變種病毒之一。 Source: Pixabay下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.56MB) 變種新冠病毒 EG.5.1 目前正迅速在英國和美國傳播，是目前最流行的亞變種病毒之一。原來，4月在澳洲已有案例。大家需要擔心嗎？疫情會再來嗎？今集的【健康快樂人】，蔡苡雯請來新南威爾士病理專家李超浩教授 Stephen 和大家分析下這個病毒，以及提醒一些人士應接種新冠加強劑。更多內容青年染乙型流感死亡個案增 專家: 南半球流感疫苗更有效【世界肝炎日】眼白面黃肝轉差訊號 此類指甲特徵應注意！【健康快樂人】澳洲合資格人士可打第5針新冠加強劑【健康快樂人】如何知道自己有否患有長新冠？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （8月17日）【女足世界杯捧盃無望】Matildas隊長卡爾：「雖敗猶榮」【中美股市夾攻】拖累澳股澳元受壓 澳市幾時有運行？SBS 新聞簡報（8月16日）