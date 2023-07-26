【世界肝炎日】眼白面黃肝轉差訊號 此類指甲特徵應注意！Play10:49每年7月28日是「世界肝炎日」，你有注意肝臟健康嗎？ Credit: Image by pikisuperstar on Freepik下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.91MB) 每年7月28日是「世界肝炎日」，設立為這一日是因為紀念發現乙型肝炎病毒的諾貝爾獎獲得者布隆伯格（Baruch Samuel Blumberg）。趁住這個日子，今集的【健康快樂人】蔡苡雯就請來雪梨科技大學及西雪梨大學的林奇恩教授，講解下肝臟功能﹑肝炎種類及症狀等等。更多內容青年染乙型流感死亡個案增 專家: 南半球流感疫苗更有效【退智症】大腦生理疾病引起 亞裔加勒比裔較常見【健康快樂人】如何知道自己有否患有長新冠？【健康快樂人】醃製食品多食無益？【健康快樂人】以中醫觀點治理牙痛瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （7月27日）【墨爾本失最平租首府城市頭銜】專家：樓價推動租金一年仍內有增無減【地緣政治難猜】專家以「政經一體」總結7月環球市況及走向甚麼時候適合開始栽種球根花卉?