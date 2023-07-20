青年染乙型流感死亡個案增 專家: 南半球流感疫苗更有效

doctor_aapjpg.jpg

近日，昆州陽光海岸及新州中海岸都有女童及中學生感染流感後不治。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

近日，昆州陽光海岸及新州中海岸都有女童及中學生感染流感後不治。當局指，在學校復課期間，乙型流感個案增加。由於年青人受感染危機上升，當局敦促公眾接種流感疫苗。情況可能令人擔心。今集的【健康快樂人】，蔡苡雯請來新南威爾士病理專家李超浩教授 Stephen 和大家分析下為何流感個案激增，以及接種流感疫苗要注意的事項。

更多內容

【健康快樂人】澳洲合資格人士可打第5針新冠加強劑

【退智症】大腦生理疾病引起 亞裔加勒比裔較常見

【健康快樂人】如何知道自己有否患有長新冠？

【健康快樂人】醃製食品多食無益？

【健康快樂人】以中醫觀點治理牙痛

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

DANIEL ANDREWS COMM GAMES PRESSER

你認為維州政府取消主辦2026年英聯邦運動會的決定是否正確？

ev jason cover photo.jpg

【慳家攻略】養電動車如何「慳到盡」？識玩最快幾年可回本

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （7月20日）

scared man

【股市心理學】FOMO「怕走雞」心態籠罩市場？加息周期見頂未？