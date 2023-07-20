青年染乙型流感死亡個案增 專家: 南半球流感疫苗更有效

青年染乙型流感死亡個案增 專家: 南半球流感疫苗更有效Play10:04近日，昆州陽光海岸及新州中海岸都有女童及中學生感染流感後不治。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.21MB) 近日，昆州陽光海岸及新州中海岸都有女童及中學生感染流感後不治。當局指，在學校復課期間，乙型流感個案增加。由於年青人受感染危機上升，當局敦促公眾接種流感疫苗。情況可能令人擔心。今集的【健康快樂人】，蔡苡雯請來新南威爾士病理專家李超浩教授 Stephen 和大家分析下為何流感個案激增，以及接種流感疫苗要注意的事項。更多內容【健康快樂人】澳洲合資格人士可打第5針新冠加強劑【退智症】大腦生理疾病引起 亞裔加勒比裔較常見【健康快樂人】如何知道自己有否患有長新冠？【健康快樂人】醃製食品多食無益？【健康快樂人】以中醫觀點治理牙痛瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes你認為維州政府取消主辦2026年英聯邦運動會的決定是否正確？【慳家攻略】養電動車如何「慳到盡」？識玩最快幾年可回本SBS 中文新聞 （7月20日）【股市心理學】FOMO「怕走雞」心態籠罩市場？加息周期見頂未？