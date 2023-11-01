【攞到獎都要喊三聲】多個知名品牌獲「酸檸檬獎」：包括兩大超市及網購平台

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消費者權益組織「選擇」公佈 2023 年「酸檸檬獎」的得獎名單。 Source: Supplied / CHOICE

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消費者權益組織「選擇」公佈 2023 年 Shonky Award「酸檸檬獎」，今年上榜的有兩間本地連鎖超市、一間網店、市面上的「平安鐘」、一個迷你雪櫃及租屋申請應用程式。

2023 年的 Shonky 得獎者如下：
  • Coles 和 Woolworths 超市：在生活開支危機中仍拼命賺錢
  • 「RentTech」(租賃物業申請平台)：對急需找住房的人進行「數據榨取」
  • 「平安鐘」(personal alarm)：不可靠且難以操作
  • Kogan：以欺騙手法讓客戶支付 99 元的登記費
  • Xbox 迷你雪櫃：一個不會使東西變冷的「雪櫃」
一般而言，奪得「獎項」是一件好事，但奪得「酸檸檬獎」則不值慶祝，甚至可謂「攞到都要喊三聲」。
去年澳洲航空 (Qantas) 獲頒「酸檸檬獎」(Shonky Awards)
，結果今年就要進行大改革。

事實上，「Shonky」是一個澳洲俚語，形容某些事物或產品不誠實、不可靠、品質差劣，或未達到預期標準。同時，在澳洲，如果形容一件事物是「Lemon」(檸檬)，即表示其品質差劣，或「貨不對版」。因此，本地消費者權益組織「選擇」(CHOICE) 頒發「Shonky Awards」(酸檸檬獎)，就是為批評一些被指帶有欺詐性、不可靠、未能滿足消費者期望的產品、服務或企業，而且更是「劣中之劣」。

「選擇」組織的行政總裁柯克蘭 (Alan Kirkland) 表示，想知道「酸檸檬獎」所能帶來的威力，看看去年獲獎的澳洲航空 (Qantas) 就可見一斑。
澳航在被『選擇』頒發這個獎時未有加以理會，但此後大批消費者對該公司產生不滿，觸發公司內部進行大規模改革，以及政府就此進行多方面的調查，並探討可以如何改善航空旅客的權益。
「選擇」組織行政總裁柯克蘭 (Alan Kirkland)
柯克蘭表示，他們希望不需要再頒發「酸檸檬獎」。但在過去的一年中，他們繼續找到一些有損消費者權益的可怕例子，因此，能夠「入圍」競逐今年大獎的產品、服務、企業，可謂「不勝枚舉」。

他又指出，2023 年對許多澳洲人來說，是非常艱難的一年。他說：「大家在面對生活開支危機時，總希望能夠將錢花得其所。但不幸的是，在這個艱難時期，『酸檸檬獎』的得獎者令大家都感到失望。」
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CHOICE 行政總裁柯克蘭 (Alan Kirkland)、宣傳活動總監托馬斯 (Rosie Thomas) 及編輯總監塞雷爾斯 (Mark Serrels) 公佈 2023 年「酸檸檬獎」得主。 Source: Supplied / CHOICE

Coles 和 Woolworths 超級市場：在生活開支危機中仍拼命賺錢

Coles 和 Woolworths 兩間在澳洲無人不曉的超市，被「選擇」指責在市民大眾經歷生活開支危機時仍「賺大錢」。柯克蘭說，兩大超市今年各自賺得超過十億元盈利，
令市民對於這個現象提出了「合理的懷疑」

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「選擇」宣傳活動總監托馬斯 (Rosie Thomas) 表示，他們在本年 9 月進行的一項全國性調查顯示，有超過六成受訪者認為，兩大超市透過大幅加價而增加盈利。

托馬斯說，Coles 及 Woolworths 經常宣傳他們如何幫助置身於生活開支危機中的市民。但與此同時，他們卻「賺到盆滿缽滿」，市民都非常懷疑兩大超市的說法有何真實。
『選擇』組織最近進行的一個全國性的調查顯示，只有不足兩成受訪者認為，Coles 及 Woolworths 已竭盡所能將商品價格維持在低水平。
「選擇」宣傳活動總監托馬斯 (Rosie Thomas)
托馬斯說：「有六成的受訪者認為，這兩間超市透過加價來賺大錢。另外，調查亦發現有 88% 的受訪者對食品及生活用品的開支感到憂慮，比率較 2021 年初的 56% 出現大幅上升。
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「選擇」宣傳活動總監托馬斯 (Rosie Thomas) 宣佈，兩大連鎖超市 Coles 及 Woolworths 獲頒 2023 年「酸檸檬獎」。 Source: Supplied / CHOICE
Coles 超市一名發言人在回覆 SBS 中文廣東話節目查詢時表示，公司認為每一個澳洲人都應該有能力為家人提供高品質的食物；公司會致力確保客戶每星期所依賴的產品，都是物超所值。

而 Woolworths 集團一名發言人在回應時表示，公司明白，不論是他們的顧客或員工，都對生活開支感到壓力；他們每一日都會盡力幫助顧客減低他們的開支。

「RentTech」(租賃物業申請平台)：對急需找住房的人進行「數據榨取」

另外獲獎的，是租屋人士會被逼使用的租屋應用程式 (統稱「RentTech」)。

「選擇」組織的消費者數據小組高級顧問阿拉姆 (Rafi Alam) 解釋，他們所稱的「RentTech」，是租客被逼用以申請租住物業、用來交租或要求業主進行維修的租屋應用程式 (rental apps)。

阿拉姆表示，特別對於
正經歷生活開支危機的租戶
而言，他們能夠找到可負擔的出租屋機會經已不高，但與此同時這些企業卻不但謀求更多利潤，更不斷收集租戶的個人資料。他形容，此舉是「數據榨取」 (data gouging)。
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柯克蘭說，此舉亦增加租客遭遇數據洩漏的風險。

據「選擇」所作的調查發現，有超過 40% 租客受壓要使用這些第三方的租屋平台。他們特別點名其中兩個平台，分別是 2Apply 及 Snug。

Snug 回覆查詢時指，「選擇」組織的指稱具有不準確及誇大的成份。公司的創辦人兼行政總裁巴特沃斯 (Justin Butterworth) 指：「Snug 非常重視數據安全和隱私，並每隔 60 日便會自動刪除敏感資料和文件，以保護客戶數據。」又補充，Snug 意識到租戶在緊張租賃市場中所面對的挑戰，並促請政府增加廉租住屋供應。

2apply 則在截稿前未有回應。

「平安鐘」(personal alarm)：不可靠且難以操作

另外獲獎的，亦包括市面上的「平安鐘」(personal alarm) ，皆因它們不可靠之餘，兼且很多人都不了解它們如何操作。

柯克蘭說，自 2017 年開始，他們在 CHOICE 實驗室中，測試了市面上超過 40 款不同的平安鐘，但到目前，他們根本無法推薦任何一款。他表示，「平安鐘」本是為幫助照顧者保護親友的安全，令到他們放心；但他們發現，這些「平安鐘」經常無法履行其最基本的功能，而且訊號接收差劣，當要作緊急求助時又經常失靈。

Kogan：以欺騙手法讓客戶支付 99 元的登記費

澳洲著名網上電商公司 Kogan 也獲頒發「酸檸檬獎」，原因是客戶在網上購物時，該公司為顧客預設選擇「免費運送」的選項。但若看清楚細節，消費者才會發現原來自己已登記試用公司的「Kogan FIRST」計劃兩星期，承諾在試用期結束後支付 99 元。
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澳洲著名網上電商公司 Kogan 獲頒發 2023 年「酸檸檬獎」。 Source: Supplied / CHOICE
柯克蘭說，由於該公司使用欺詐性網站設計欺騙客戶，所以「得獎」。

Kogan 公司回應指，他們鼓勵客戶先查看 Kogan FIRST 能為他們帶來的價值，然後自行判斷。
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Xbox 迷你雪櫃：一個不會使東西變冷的「雪櫃」

最後，科技公司微軟 (Microsoft) 旗下的 Xbox mini fridge (迷你雪櫃) 之所以「得獎」，是由於它雖然被稱之為「雪櫃」，但冷凍效果未如理想。

「選擇」表示，當他們將 8 罐汽水放進實驗雪櫃 24 小時，汽水由開始時的攝氏 32 度，下降至 21 度。柯克蘭形容，21 度較水喉自來水還要熱。

柯克蘭又指，Xbox 雪櫃的耗電量驚人，其耗電量較普通雪櫃差不多，但普通雪櫃的冷凍效果卻是更為優秀。另外，他補充，Xbox 迷你雪櫃操作一段時間後內裡有大量積水。

微軟公司在回覆查詢時表示，有關產品由第三方公司 Ukonic 生產及出售，後者在截稿前未有回覆 SBS 中文廣東話節目的查詢。
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「選擇」組織的測試人員在實驗室測試 Xbox 迷你雪櫃。 Source: Supplied / CHOICE
詳情請聽溫楚良的報道：
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【攞到獎都要喊三聲】多個知名品牌獲「酸檸檬獎」：包括兩大超市及網購平台

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01/11/202310:27
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