維州公共生育力護理計畫 首名嬰兒出生

要點 自從維州實施公共生育服務護理計畫以來，首名新生兒出。

這項耗資1.2億元的計畫自12 個月前開始實施，已有1,100多人接受了治療。

相關機構呼籲更多的精子和卵子捐贈。

在維州當局呼籲更多精子和卵子捐贈的同時，澳洲首個公共生育護理服務計畫實施後的首名新生兒出生。





10月17日，艾琳（Erin）和安東尼（Anthony）迎來了兒子菲利克斯，他們參加了維州公共生育護理服務計劃。





自12個月前這項耗資1.2億元的計畫實施以來，已有1,100多人接受了治療，患者的懷孕率達到37%。



到目前為止，已有21名維州人士透過相關治療懷孕，這些治療包括試管嬰兒、子宮內人工授精和細胞漿內單精子注射(intracytoplasmic sperm injection; ICSI) 等。





正在接受癌症和其他嚴重疾病治療人士，也可以透過冷凍卵子等方式獲得生育力的保存。





該計畫由皇家婦女醫院（Royal Women's Hospital）和維州政府大都會衛生服務機構蒙納殊衛生服務（Monash Health）負責實施，並在Epping、Mildura、Bendigo和Warrnambool設有衛星診所。





到年底前，將有更多的診所在Shepparton、Heidelberg、智朗（Geelong）、Sunshine和巴拉瑞特（Ballarat）等地運作。





對大多數人來說，這項在公立醫院提供的服務是免費的，求診者可因此節省約一萬元，但有些人可能需要自付關於藥物、診斷或專門檢測方面的費用。





皇家婦女醫院生殖服務負責人斯特恩（Kate Stern）說，今年是繁忙的一年，15%以上的求診者是從鄉村地區的醫療機構轉介。





已有260多人表示有興趣捐獻精子和卵子，但斯特恩希望有更多的人加入這項捐贈計劃之列。





一旦有更多的治療站點啟用，該計劃每年將能為多達5,000名維州人提供生育治療。





維州衛生廳長托馬斯（Mary-Anne Thomas）承認，由於經濟能力和居住地的原因，民眾希望透過試管嬰兒療法進行生育，可能會更加困難。



