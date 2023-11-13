新州修訂反歧視法 宗教中傷罰高達10萬元

要點 該修正案增加了禁止以種族、同性戀、跨性別認同和愛滋病/愛滋病毒狀況為由，進行中傷的立法。

相關投訴將交由新州反歧視機構透過調解方式處理。

若投訴屬實，法庭可下令道歉或罰款高達10 萬元。

新州政府已修訂反歧視法，如果在宗教上詆毀中傷他人，會面臨罰款最高達到10萬元。





根據新修訂的法例，因某人或某團體的宗教信仰、隸屬關係或活動而透過公開行為，煽動仇恨、嚴重蔑視或嚴重嘲諷的行為，屬於違法。 中傷被定義為辱罵性的詆毀言論或文字。





新州州長柯民思（Chris Minns）表示，這是一項需要兌現的重要競選承諾。





他說：「新州政府支持一個和平、多元文化的社會，不能容許仇恨播下不信任和不寬容的種子。」



新州州長柯民思（Chris Minns）以宗教為由辱罵他人「威脅到新州繁榮、寬容、多元宗教和多種族的核心」。 Source: AAP / Dan Himbrechts 自哈馬斯和以色列戰爭以來，新州尤其是雪梨分別支持巴勒斯坦和以色列的團體，持續進行示威。 宗教中傷已成為熱門議題。





柯民思說，以宗教為由辱罵他人「威脅到新州繁榮、寬容、多元宗教和多種族的核心」。





他說：「我們都必須倡導社區和諧與團結，選擇和平與團結而非仇恨與分裂。」





這些修正內容是對現有法律的補充，禁止以種族、同性戀、跨性別認同和愛滋病毒/愛滋病狀況為由進行中傷。





律政廳長戴利（Michael Daley）表示，新法律對於反映澳洲不斷變化的社會至關重要。





他說：「自反歧視法成為法律以來，我們社會的組成已發生變化，我們已製定能夠反映和保護我們現代社會的法律。」





相關投訴將提交給新州反歧視委員會，透過調解來處理。 在某些情況下，相關投訴也可提交至新州民事及行政審裁處（NSW Civil and Administrative Tribunal）。 若投訴獲得證實，審裁處可下令道歉或要求賠償最高10萬元的損失。





新州多元文化事務廳長坎珀（Steve Kamper）表示，政府與宗教組織和社區倡導團體密切合作，以確保立法的正確性。





他說：「這項亟需的法案將為我們的宗教團體，提供與多元化和多元文化社區成員類似的保護。」





澳洲人權委員會（Australian Human Rights Commission）稱，首都領地、北昆州、塔州、維州和西澳，都有與基於宗教、宗教信仰或宗教活動等反歧視相關的法律。



