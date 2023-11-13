維州車禍乘客死亡人數翻倍 周末接連發生「奪命車禍」

eople extinguish a fire from a blast inside the National Cancer Institute, Cairo, Egypt

維州周日接連發生兩宗致命意外，六人死亡。 Source: EPA / EPA/MOHAMED HOSSAM

維州今年已有至少 250人魂斷公路，超過了去年241的數字。


周日（11月12日），距離墨爾本東北 220 公里，位於 Ｍansfield 附近的 Piries Mansfield- Woods Point Rd凌晨發生車禍。


四人在租借的車上偏離道路，撞上土堤，發生大火，車上四人死亡。


警方表示，他們並不清楚發生事故的確切時間。因為車輛在早上7點後，一名司機向警方報警之前，似乎已經燃燒了一段時間。

調查人員仍在努力確定是否有其他因素釀成意外，例如速度、疲勞或野生動物穿越道路，因為該地點是鹿和袋鼠的「高交通區域」。

同日下午，維州西部 Goornong Midland Highway，離Bendigo西北28公里的地方，再有一輛小型掀背車在高速公路上失控，造成三車相撞。


掀背車的司機與乘客當場死亡，而貨車車和小貨車的司機則未有受傷。


維州交通事故委員會表示，今年交通死亡人數上升是因為多車相撞事故增加，其中乘客的死亡數字多了超過一倍。

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維州道路死亡人數。 Source: SBS
該州的道路死亡人數達到 258 人，達到 15 年來的最高水平，其中 152 人的死亡事故在鄉鎮地區發生。

道路的維州助理警務處長 Glenn Weir 周日向記者表示，這是「完全不可以接受的」。

他表示，警方正在密切關注道路數據，以尋找趨勢，但鄉鎮事故之間幾乎沒有共同點。

他警告「在陌生地方駕駛時，司機需要更加小心。」

隨著聖誕節和暑假即將來臨，他警告駕駛人在該州自2008年以來的最高道路死亡人數下，應採取一切可能的預防措施。

他說：「如果你不熟悉這片地形，我們總是鼓勵人們按照當地的路況行駛 — 你需要考慮到這一點，並相應地安排行程。」

「野生動物在黎明和黃昏時分尤為活躍，因此你需要考慮到這一點。但是，不想深入討論這些特定碰撞的原因，我們看到許多人冒著大量不應該冒的風險，這將產生災難性的結果。」

澳洲汽車協會（AAA）於十月公佈的數據顯示，截至今年 9 月的12個月內，澳洲的道路上有1,240人死亡，較上一年的1,186人增加。每天有100多人住院治療。
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Source: SBS
根據基礎設施和運輸研究經濟學局的數據，顯示南澳的道路死亡人數最多，截至今年9月的12個月內，死亡人數已至104人，較去年的 81人增加了28.4％。

新州的增幅排名第二，記錄了340宗死亡案例，較去年的290起增加了17.2％。隨後是西澳，記錄了169宗，較去年的158起增加了7％。維州記錄了269宗死亡案例，較去年的252宗增加了6.7％。

警方呼籲任何目擊事故或有更多信息的人致電犯罪阻止線1800 333 000或前往
www.crimestoppers.com.au
網站報告有關情況。
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Published 13 November 2023 4:02pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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