兩男「未支付$6300 柴油」離去 貨車M7公路翻側

油價持續高企，不少通行者亦難以負擔，燃油亦成為不法之徒目標。

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在路上翻側的貨車。 Credit: 九號台

油價持續高企，不少通行者亦難以負擔，燃油亦成為不法之徒目標。

周一（11月13日）早上8時30 分左右，一輛載著約 3,000 升柴油的貨車在雪梨 Horsley Park 的 The Horsley Drive 的M7公路上翻側，柴油漏出，導致交通嚴重阻塞。

據警方表示，該貨車上裝有的柴油價值約 6,300 元，是The Horsley Drive 上一間加油站加的，司機與乘客並未在加油後支付油資，並快速離開油站。

警方在西雪梨搜尋該兩名男子。據信，司機是一名年約 30 - 40 歲，身材中等的男子。

最後一次被看到是戴著白色帽，穿橙色及黑色的高能見度襯衫，穿橙色及黃色短褲及灰色鞋。

而乘客應界乎二十至三十歲間，身材中等，穿著深藍或黑色連帽夾克。

據報，事發貨車是由 Kennards 租借，該公司發言人表示正與警方緊密合作。

警方已經建立犯罪現場，並對事件周圍情況進行調查並呼籲民眾提供信息，以尋找逃離現場的車輛的司機和乘客。民眾可致電1800 333 000。
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Published 14 November 2023 11:13am
By Tracy Lo
Source: SBS

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