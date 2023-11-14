兩男「未支付$6300 柴油」離去 貨車M7公路翻側

油價持續高企，不少通行者亦難以負擔，燃油亦成為不法之徒目標。





周一（11月13日）早上8時30 分左右，一輛載著約 3,000 升柴油的貨車在雪梨 Horsley Park 的 The Horsley Drive 的M7公路上翻側，柴油漏出，導致交通嚴重阻塞。





據警方表示，該貨車上裝有的柴油價值約 6,300 元，是The Horsley Drive 上一間加油站加的，司機與乘客並未在加油後支付油資，並快速離開油站。





警方在西雪梨搜尋該兩名男子。據信，司機是一名年約 30 - 40 歲，身材中等的男子。





最後一次被看到是戴著白色帽，穿橙色及黑色的高能見度襯衫，穿橙色及黃色短褲及灰色鞋。





而乘客應界乎二十至三十歲間，身材中等，穿著深藍或黑色連帽夾克。





據報，事發貨車是由 Kennards 租借，該公司發言人表示正與警方緊密合作。



