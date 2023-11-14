【接死亡威脅】墨爾本巴裔漢堡店主將妻兒移到安全屋

現年 33 歲的巴勒斯坦裔老板 Hash Tayeh 表示，他在社交媒體上收到死亡威脅後，他已將妻子和一名年幼的孩子，轉移到一個安全屋 safe house。



Hash Tayeh 位於 Caulfield 的 Burgertory 漢堡連鎖店懷疑遭人縱火，之後演變為支持巴勒斯坦和支持以色列兩大陣營在附近的 Princes 對峙，並互相辱罵。 Source: AAP / SOPA Images/Sipa USA Tayeh 說他接到一個匿名信息，警告他將成為 “Shahid”，這是一個伊斯蘭用語，解作穆斯林殉道者。Tayeh 已向警方報案。





他接受 ABC (澳洲廣播公司) 7.30 時事節目訪問時表示：「我們的員工每天都接到電話，說『你們不屬於這裡。我們要抵制你們。我們要把你們的店鋪關閉』等語句」。





Tayeh 位於 Caulfield 的那家 Burgertory 店上周五凌晨 4 點左右懷疑遭人縱火，但警方認為事件應不涉及種族或宗教動機。





不過，較早時候， 在一段影片中，Tayeh 遭人拍到參加了一場具爭議性的集會，當時他是其中一位抗議者，高喊著「從河到海」的口號。這口號的河，指的是約旦河，至於海，則是地中海。整句口號應是：From the River to the Sea, Palestine will be free (從河到海，巴勒斯坦將獲自由)。





上月底，他在 LinkedIn 上發布了這封公開信，信中寫道：“我寫這封信是為了澄清近來關於我的謠言，它暗示我因參加親巴勒斯坦的集會而懷有反猶太情緒。”



一名支持巴勒斯坦的男子衝過警方的防守線奔去支持以色列陣營時，遭警察制服。 Credit: SOPA Images 在 Burgertory 的店鋪懷疑遭人縱火的同一天，親巴勒斯坦團體 Free Palestine Melbourne 在該店鋪附近舉行了一場集會，後來支持猶太人的團體聞風而至，結果兩大陣營互相辱罵及高喊口號，幾十名警員出動維持秩序。





據資料顯示，Burgertory 在墨爾本有 18 家分店。





發生火警的分店位於 Caulfield，據悉 Caulfield 有 2 萬名猶太人居住。





ABC 昨晚的 Q & A 論壇找來多位政客和有關人士，討論以哈衝突讓澳洲街頭的示威和衝突驟增，應如何制止這情況。



