他在到訪埃及及加沙地帶接壤的拉法邊境 (Rafah) 時，形容哈馬斯在 10 月 7 日於以色列南部的行為是「令人髮指」的，但亦指摘以色列迫令平民撤離的做法是「非法的」。



(以色列的) 這些行為以及 (哈馬斯) 持續扣押人質都是戰爭罪行，以色列針對巴勒斯坦平民進行集體受罰以及強迫撤離亦如是。 聯合國人權事務高級專員蒂爾克 (Volker Turk)

蒂爾克說：「以色列進行的轟炸已經導致婦女及兒童受傷、殘廢以至死亡。根據加沙地區的衞生部門，當地已有超過 10,500 人死亡，其中包括 4,300 名兒童及 2,800 名婦女。這些都對人類生命及平民造成難以承受的損失。」



聯合國人權事務高級專員蒂爾克 (Volker Turk)。 Source: Getty / KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images 他亦指，拉法邊境過境站目前的情況可謂一場「人間惡夢」，形容加沙 230 萬名平民在過去一個月的生存機會是不公平地極低。





他又形容，平民在持續轟炸的攻勢下窒息身亡；成功保命的人則面對家人罹難的慘痛經歷，以及欠缺糧食、電力及燃料等情況，亦在痛苦、憤怒及絕望中度過多個失眠的晚上。



聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 表示，大量平民、兒童死亡，顯示以色列針對加沙的軍事行動存在「明顯的錯誤」，又批評哈馬斯正利用平民作為掩護。





而聯合國人口基金會的代表艾倫 (Dominic Allen) 則表示，聯合國在加沙地區已有 89 名職員遇難身亡，是基金會有史以來在單一行動中「從未遇過」的最高死亡人數。





他形容，情況已超越人道主義危機，而是一場「災難」。





以色列國防部隊表示，哈馬斯經已失去加沙北部的控制權。而隨著以軍繼續對當地進行猛烈的空中及陸地攻勢，過去 24 小時已有數萬名平民由加沙北部逃往南部。





以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 表示，以軍在今輪戰爭結束後，將繼續擁有對加沙的「控制權」。他又強調，在哈馬斯釋放所有挾持的人質並被徹底消滅之前，停火是不可能的，而雙方的交戰亦不會結束。



以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu)。 Source: ABACA / Pool/ABACA/PA/Alamy/AAP Image 他的其中一名顧問雷格夫 (Mark Regev) 表示，以色列致力於維護加沙地區的安全，以保護自己。



我們不是想統治加沙地帶及當地人民。相反，我們是希望與其他人合作，容許巴勒斯坦人自己管治當地。 以色列總理納坦雅胡的顧問雷格夫 (Mark Regev)

雷格夫說：「明顯地，有必要區分確保地區安全及在當地執政。以色列並非想執政，而是確保當地安全，保護自己免受恐佈主義危害。」





但美國白宮國家安全顧問柯比 (John Kirby) 則強調，「以色列軍隊重新佔領加沙地區，不是正確的做法」。



而在澳洲，超過 300 名本地律師向總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)、律政部長載夫斯 (Mark Dreyfus)、外交部長黃英賢 (Penny Wong) 及國防部長馬利士 (Richard Marles) 發表公開信，呼籲聯邦政府「發揮其影響力」，嘗試促成加沙地區實現停火及哈馬斯安全釋放人質，並暫停向以色列出口所有軍事設備。





與此同時，有親巴勒斯坦的工會組織連續兩日分別在墨爾本及雪梨的港口發起示威集會，試圖阻止由以色列抵澳的貿易船隻泊岸。



親巴勒斯坦的工會組織於 2023 年 11 月 8 日 (星期三) 在墨爾本一個港口堵塞路面、阻止貨車行駛。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 據稱，有關示威活動在星期三 (11 月 8 日) 導致墨爾本一個碼頭需要被迫關閉，促使新州州長柯民思 (Chris Minns) 發出警告，指示威者擾亂合法貿易將承受後果。





阿里說：「我昨日分別與伊斯蘭教及猶太裔社區的成員會面。兩個社區目前的情緒確實相當高漲，而且氣氛亦相當緊張。」



我們必須特別留意所作所為，避免對局勢火上加油。 聯邦早期教育部長阿里 (Anne Aly)

詳情請聽余睿章報道：



收聽節目 聯合國：以哈雙方均有觸犯「戰爭罪行」 SBS Chinese 09/11/2023 06:13 Play



