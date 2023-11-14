【業主聖誕前猛加租】港人租客被迫再戰「租樓殺戮戰場」

上周五（11月10日）發布的最新數據顯示，全國租盤空置率再跌至歷史新低，今個月的租盤空置率，破了上月（9月）的記錄，跌至1.02%的水平，反映租賃市場的競爭正日益惡化。



幾乎所有首府城市的空置率都遠低於 3%，但雪梨及墨爾本的情況最差。雪梨在10月份租盤空置率跌至歷史性新低（1.11%），墨爾本空置率更跌至1.09%。





加上利率不斷上升，或令部份業主選擇再加租，令更多租客可能被迫在聖誕前重新找尋租盤。



報告顯示，幾乎各大首府城市在９月的租盤供應都有所下跌，只有坎培拉與荷伯特為例外。 一名雪梨Carlingford的租客Emily在接受SBS中文廣東話節目訪問時，向本台表示，由於業主大幅提升租金，令她及與她合租的同屋必須在聖誕前另尋租盤。





「我們在9月底右左收到中介公司的通知，告訴我們業主會加租。」





「我們是在２年前開始租這個地方，因此上次合約一完結，即上年大約相同的時間，業主已加過一次租。」





「今次是每星期加$130，上一次則是每星期加$80，所以由兩年前到若我再續約至明年的話，已經加了超過二百多元的租金。」





「雖然我亦知道，（各地的）租金亦越來越高，但這已確實超出我們能夠負擔的水平。」



雪梨Epping兩房單位在周五的首日開放睇樓安排並未吸引太多人到場，但單位亦在一周內租出。 這亦令Emily決定放棄績租，並需要在聖誕前找到其他單位租住。





Emily亦指，同區租盤的租金亦已升至她難以負擔的水平，「我們現在租住的兩房公寓單位，都算是比較新的，亦有升降機等設施。」





「若在同區要找差不多質素的物業，可能要每周約七百以上、甚至更多。」





「我們目前亦大約看過十至十五間租盤...比較舊、或間隔與設施較差的公寓單位就會人少一點，否則你若要看質素比較中規中矩的單位，每次都有不少人，最多的一次有差不多十五個 party 在同一時間視察。」





「因此,我覺得目前競爭是相對較大。」



記者亦走訪了鄰近的Epping區、一間兩周前首次正式公開給租客視察的高層公寓單位，負責該物業出租事務的中介公司CommonRealty的物業管理經理容偉峰（Terry）透露，今年Epping區及附近的租盤的競爭非常激烈。





「我們覺得今年租盤市場最為緊張，租金一般亦會激增，在這些受歡迎的地段，我們平均一至兩個星期就能租出單位。租盤的競爭比上一年實在是緊張了不少。」



CommonRealty物業經理容偉峰(Terry)表示，目前租盤放盤約一至兩星期已租出。 Credit: SBS中文廣東話節目 有關單位周租叫價逾八百元，雖然在首次開放視察的時段並未吸引太多人到場，但負責公司CommonRealty的副總裁傅天裕(Leo)向本台指，有身處香港的客戶租在上周已租下該單位，與首次視察日相差不足一星期。





Leo受訪時亦解釋指，目前有兩大主導因素影響租盤供應，而當供應收窄，租金升幅亦必然會高企。





「我相信租金主要受到兩個因素的主導，其一是租盤的數量有實際的減少，而需求量亦同時增加。」





「另一方面，租盤市場亦面臨一個季節性因素，其實每一年的年底，租盤的數量亦會比較緊張，租盤在年底亦會開始減少推出。」





CommonRealty的副總裁傅天裕(Leo)認為，明年的租務市場仍然存在隱憂。 Credit: SBS中文廣東話節目 對於明年的情況，Leo則比較樂觀，但他亦明言明年租賃市場仍有些微隱憂。





「而通常在下一年的二月右左，租盤量就會相對加增。」





「但亦會視乎屆時需求量是否會再加大，（加上）從海外而來留學生或海外勞工可能亦會進入澳洲並有租屋的需求，若出現這些情況，租盤的緊張程度亦會增長。」





「很直觀的一個供求問題是，若市場上供應不足、越多人競爭下租金自然亦會增加。」





Emily亦指，自己已「打定輸數」，未必能在同區內找到合適單位。





「所以其實除了目前所住的區域，我亦已開始找尋一些（離現址）遠一些的區域，希望能符合我們能負擔的租金。」



