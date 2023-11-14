聯邦政府採納報告建議 防止 Robodebt 悲劇重演

對於調查自動債務索償系統（robodebt scheme）的皇家委員會發佈的報告，聯邦政府已宣佈將採取重大措施，確保該系統導致的悲劇不再重演。

A Centrelink sign affixed to a building is reflected in glass.

政府表示準備採取行動，確保違法的自動債務索償系統 （ robodebt scheme ）導致的悲劇不會再發生。 Source: AAP / Julian Smith

要點
  • 就調查自動債務索償系統（Robodebt scheme）的皇家委員會的報告，澳洲政府宣佈接納報告建議，將採取重大措施。
  • 該報告列出56項建議，執政工黨已接受或原則上同意所有這些建議。
  • 工黨表示，正致力於確保這種「粗暴和殘酷」的計畫不再實施。
本文提到與自殺/自殘相關的內容。 

就調查自動債務索償系統的皇家委員會所提出的所有建議，聯邦政府已經接受或原則上同意，並表示將採取下一步措施，確保這種「粗暴和殘酷」的計畫不會再實施。皇家委員會完成對自動債務索償系統的調查，並發表報告提出建議。 

皇家委員會在7月發佈的措辭嚴厲的報告，指這項自動債務索償系統令受害者覺得自己是「罪犯」。即使「可能非法及殘酷」的情況明顯，前兩黨聯盟政府仍繼續執行這項計畫。

時任兩黨聯盟政府推出這項自動債務索償系統，該計劃在2016年透過自動評估系統，錯誤地向超過40萬人發出債務通知。 在多年的強烈反對，該計劃於2020年被廢除。
A group of politicians stand behind podiums.
聯邦執政工黨多名部長星期一於坎培拉國會大樓舉行新聞發佈，批評自動債務索償系統。 Source: AAP / Mick Tsikas
律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）確認，政府已接受或原則上同意皇家調查委員會專員霍姆斯（Catherine Holmes）提出的所有56項建議。 周一，工黨多位資深部長抨擊了該計劃。

載夫斯強調，這個自動債務索償系統並非無心之失，而是有意為之、有計畫的，給很多人造成了心理創傷，因為他們可能會被莫名其妙地告知欠債。

他表示：「澳洲民眾，尤其是成千上萬受到自動債務索償系統影響的人，應該得到更好的待遇。這個計劃是錯誤的，也是違法的，它摧毀了許多無辜澳洲人的生活。」 

「我們說過，我們將採取行動，確保類似事件不再發生。今天，我們朝著兌現這一承諾邁進了一步。」 

針對自動債務索償系統的主要建議有哪些？

在未公開的密封章節中，霍姆斯建議對參與自動債務索償系統的關鍵人物，進行刑事起訴，他們的身份尚未公佈。

其他建議包括：
  • 六年的債務索償期。
  • 設立法定機構，監察自動債務索償系統的使用情況。
  • 將要求聯邦社會服務機構Services Australia在三個月內完成法律建議的法律。
  • Services Australia避免使用侮辱和羞辱福利領取者的語言。
Peter Dutton sits in Question Time.
索頓要求達頓就自動債務索償系統，代表兩黨聯盟致歉。 Source: AAP / Mick Tsikas

正在進行的調查

目前，公共服務專員正在進行16項與自動債務索償系統相關的調查。 

對於新成立的國家廉政公署（ National Anti-Corruption Commission）是否收到與該計劃有關的投訴，以及是否正在進行任何刑事調查，載夫斯不予置評。

該報告建議對一些參與自動債務索償系統的人提起刑事訴訟，但他們的身份並未公佈。

政府服務部長索頓（Bill Shorten）要求在野兩黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）公開承認前政府「可恥地「對待了許多澳洲同胞」。 此前，達頓曾把皇家委員會對自動債務索償系統的調查稱為「政治迫害」。

索頓指出，兩黨聯盟現任前排議員，充耳不聞，缺乏悔意。
Scott Morrison in question time.
對於調查報告的批評，莫理遜拒絕承認。 Source: AAP / Mick Tsikas
霍姆斯的報告指出，該計劃令受害者感到「被詆毀和沮喪」，在某些情況下，導致他們自殺。 

報告中特別提及莫理遜（Scott Morrison）、波達（Christian Porter）和圖治（Alan Tudge）的行為。 莫理遜強烈反對該報告的調查結果，而波達和圖治在報告發佈時已離開政界。

坎貝爾（Kathryn Campbell）曾任人力資源服務部主管，後辭去了在國防部年薪90萬元的工作，成為受該報告影響而辭職的第一人。 

坎貝爾最初堅決否認該計劃導致自殺事件，她仍然是報告中唯一被點名批評並承擔官方後果的人。
A woman wearing a colourful jacket seated in front of a microphone.
到目前為止，坎貝爾（Kathryn Campbell）是唯一因為自動債務索償系統而要辭職的高級政府人員。 Source: AAP / Mick Tsikas
索頓說，政府已經採取行動落實霍姆斯的建議，表示他的部門已經增聘3,000名工作人員，以快速且準確地處理福利金發放。

他透露，政府也將試行一個新的獨立諮詢委員會，以評估福利制度的未來變化。

索頓表示：「我們正在改變（聯邦福利機構）Services Australia的做法，並為其提供適當的資源，以避免失敗。」 

如需尋求緊急支援請打生命熱線Lifeline電話13 11 14、預防自殺回撥服務（ Suicide Call Back Service）熱線1300 659 467以及為25歲以下人士提供援助的兒童求助熱線1800 55 1800。

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或致電1300 22 4636。
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Published 14 November 2023 8:40pm
By Finn McHugh
Source: SBS
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