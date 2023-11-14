今日大事(11月15日)

阿德雷德市議會否決將市政廳大樓亮起巴勒斯坦旗幟顏色

阿德雷德市議會否決一項將市政廳大樓亮起巴勒斯坦旗幟顏色的動議。在10月7日哈馬斯進行突襲之後，市政廳大樓曾經亮起聲援以色列的燈光。





今次動議是以一票之差被否決。





當地一名居民艾登 (Aleyna Aydin) 認為，現時改為亮起白色燈光代表和平比不亮起燈光更令人痛苦。





另一名居民塞爾罕 (Souraya Serhan) 指這個決定令人感到悲哀，令他質疑自己42年來在澳洲作為一名阿拉伯穆斯林女性的地位。





塞爾罕指，在發生大災難影響到所有人在不同情況之下，就可以用白色。他指當時為猶太裔社群亮燈是好應該，但是好不幸，應該公平地為巴勒斯坦社群同樣這樣做，因為一個社群的痛苦，亦是另一個社群的痛苦。



更多內容 雪梨示威活動聲援巴勒斯坦人 總理籲民眾克制

納坦雅胡：以色列的首要任務是擊敗哈馬斯 並確保不會重來

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)表示，以色列的首要任務，仍然是擊敗哈馬斯並確保人質安全獲釋，而下一步、則需要確保「類似哈馬斯的挑戰，不會捲土重來」。





而以色列居民及國際社會、亦同時一直擔心以軍同武裝組織「真主黨」、會在黎巴嫩邊境發生更廣泛同更激烈的「常規敵對行動」。對此，納坦雅胡強調，他已指示北部的國防軍、要為所有可能的情況做好準備。





納坦雅胡指，以軍的目標、首先是徹底戰勝南方的哈馬斯集團，並救回人質。第二、當然是確保戰後，哈馬斯，或類似哈馬斯的集團，不再在以色列出現。 第三，北部地區亦同樣重要，目前以軍正打擊真主黨、並在當地同對方發生激烈交戰，但他對國防軍的指示是、要為各種情況作好準備，他亦強調，真主黨不應該挑戰以色列國，因為這樣做將會是致命的錯誤。





自從中東戰爭開始以來，加沙230 萬人口中、已有超過三分之二要逃離家園。 據哈馬斯管理的加沙衛生部指，自戰爭開始以來已有 11,000 多人喪生，其中三分之二是婦女和兒童。



人權組織指以色列應被作犯「戰爭罪行」及受調查

人權觀察組織「Human Rights Watch」的一份最新報告顯示，以色列對加沙的醫療設施及人員作出軍事攻擊、應被作「戰爭罪行」及受到調查。





報告認為，應交由「國際刑事法院」及「巴勒斯坦被佔領土獨立國際調查委員會」對以軍在加沙的軍事行動、進行更多調查。





但以色列則仍然堅稱、哈馬斯正利用救護車及醫院、來運送武器、並隱藏想躲避以軍的武裝分子。人權觀察組織則強調，以軍提出的所有證據、仍不足以證明，他們攻擊一些、受國際人道法保護的醫院及救護車，是合理同合法。



對澳洲有強烈歸屬感人口比例跌至新低

對澳洲有強烈歸屬感的人口比例達到歷來低點。





斯坎倫基金會（Scanlon Foundation）發表的2023年報告對本地社會凝聚力作出評估，發現只有百份之48的人感到自己是社會一份子，相對在2020年有百份之52。





報告又指出，有更多國民受到經濟同生活開支壓力影響，有百份之48認為經濟問題是最急切，其次有百份之14憂慮到負擔住屋問題。





澳洲多元文化組織 （Multicultural Australia）總裁卡斯利（Christine Castley）相信公眾在新冠疫症大流行之後所面對的壓力，影響了他們對澳洲凝聚力的觀感。





卡斯利認為大家作為一個國家，現時應該建立適應能力，加強互相幫助、聯繫、同溝通能力。學習在有不同背景同經歷之下共同生活。他指這個是在澳洲創造真正歸屬感的大好機會。



九月季度工資價格指數將公布 預料持續技術人手短缺

澳洲統計局今日 （15/11）會公佈九月季度工資價格指數，預料持續技術人手短缺，以及公平工作署提高起碼工資的決定，會令到第三季度的工資數據上升。而今日公佈的數字亦會是儲備銀行的重要參考資料。





勞工市場緊張對工資水平造成刺激，但是官方公佈的六月季度增長比預期為低。六月季度工資價格指數上升百份之0.8，全年上升百份之3.6。





澳新銀行預測九月季度會上升百份之1.4，可能是26年來最大升幅，會令到全年增長接近百份之4。



艾巴尼斯前往美國出席亞太經合組織峰會

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 前往美國在當地時間星期三 （15/11）出席亞太經合組織峰會。





峰會由美國總統拜登 （Joe Biden）主持，預料艾巴尼斯主要關注的議題包括貿易、氣候、同數碼經濟。





而峰會期間其中最令人觸目項目，將會是拜登同中國國家主席習近平會面，將會是自從拜登在2021年初就任以來兩人第二次親自會晤。





預料兩人商討議題會包括白宮所稱的同中國軍事溝通方面如何取得進展，以及以色列同哈馬斯衝突，同俄羅斯入侵烏克蘭等問題。



習近平將抵達美國出席亞太經合組織會議同拜登會談

中國國家主席習近平、即將抵達美國三藩市出席「亞太經合組織會議」，及同美國總統拜登會談。





拜登之前已向記者表示，他與習近平會晤的目標，是恢復兩國之間的正常溝通、包括軍事接觸。





與此同時，有美國的華人團體，在習近平入住的酒店對面持大型國旗及標語，以示歡迎歡習近平到訪。





「美國亞裔社團聯合總會主席」陳善莊表示，中美關係需要向好發展，因為，他認為中美關係好、全世界都好。他又指，今次有過千名僑民到場，部份人更提前一晚從美國東岸專程到位於西岸的三藩市參與歡迎儀式。



日本政黨「公明黨」黨魁將在下周訪問中國

日本政黨「公明黨」黨魁山口那津男宣布，將會在下星期三至四訪問中國，同中共高層和政府主要官員舉行會談；期間，他亦會要求中方撤回「暫停進口日本水產品」的措施，他又指，會向中方提出，希望把大熊貓租借給東日本大地震的災區「仙台市」。





今次是山口那津男相隔4年後再次訪華，他原本計劃今年8月訪華，但受福島核電站核污染水排海問題影響而推遲行程。今年正值兩國締結《日中和平友好條約》的45周年，對此，山口亦指，他在今年內訪華會較好。



無限期羈留政策屬違法 81名移民已獲釋

據報，今次獲釋的人有一些是罪犯，包括三名兇手及多名性罪犯。





長者護理部長威爾斯（Anika Wells）向九號台表示，雖然政府不同意這一個決定，但他們會尊重。





威爾斯指，歸根究底，就是權力分立。權力分立是為了不同的司法管轄區互相制衡。雖然政府強烈反對最高法院的裁決。而記者提交的一些資料，他們亦都向法院提交材料說明，這些人不應該被釋放的原因，但他們必須要遵守有關決定。



報告：澳洲每6分鐘就接報發生一宗網絡罪案

據一個聯邦政府情報機構透露，在澳洲，每6分鐘就接報發生一宗網絡罪案。





澳洲訊號總局 （Australian Signals Directorate）發表的年度網絡威脅報告指出，在過去一年，該組織接獲94,000宗網絡罪案報告，比前一年上升百份之23。





而超過2,000名受害者，因為商業電郵的攻擊，平均財政損失達39,000元。





不過有關數字只反映出舉報了的網絡罪案，實際情況可能更差。



新加坡公司涉導致Optus 網絡癱瘓

導致上星期電訊公司 Optus 網絡癱瘓背後的第三者被披露是一間新加坡公司。上星期三發生的網絡中斷事故導致數以千萬計用戶8個多小時失去電話同互聯網服務。





Optus 今個星期初就事故發表的聲明未具名指稱涉及一個「國際對等網絡」，有報道指此網絡就是新加坡電信網際網路交換中心 (Singtel Internet Exchange) 。





Optus在聲明中指網絡中斷是由於一次例行軟件更新出錯，而錯誤似乎是出於一個第三者網絡。



眾議院通過禁止信用卡網上賭博

在此之前，信用卡已經被禁止喺賭場等現場賭博場所內投注，新法例將包括網站同賭博程式。





反對黨同少數黨及獨立議員試圖修改法案未能成功。





在新法例之下，不實施信用卡禁令的公司可能被罰款超過234,000元。



澳洲確認近50個新蜘蛛品種 半數在西澳

研究人員在全國各地確認了差不多50個新的蜘蛛品種，有半數在西澳發現。





研究報告在動物分類學國際期刊 Zootaxa 發表，記錄了48種狩獵蜘蛛。





此長達幾十年的研究由雷文博士（Dr Robert Raven）領導進行。





他指在澳洲有不足3,000種蜘蛛被確認，但是他估計境內可能有多達15,000種，相等於全球蜘蛛種類的四份之一。



醫學專家促請民眾應學會定期使用口罩

醫學專家促請民眾戴口罩，特別是在密閉空間，例如飛機或者擠迫的空間，以避免新冠病毒的傳播。





隨著過去幾星期，昆州因為新冠病毒入院治療人數飆升，而接種人數下降，令人憂慮。





傳染病專家格里芬(Paul Griffin) 教授向七號台表示，民眾應該學會定期使用口罩。





格里芬指，他認為此事大家應該認真考慮，現時明顯地並無命令叫大家戴口罩，但就應該鼓勵大眾戴口罩，特別是在高風險場所，即是一些你會長時間地同人密切接觸的空間，好像在飛機上。他指大家絕對應該更多使用口罩。



歐盟：未必能實現在來年春季前向烏克蘭提供百萬子彈承諾

歐盟表示，他們未必能實現、在 2024 年春季前、向烏克蘭提供 100 萬發子彈的承諾。





歐盟外交政策負責人博雷爾(Boris Pistorius )亦表示，歐洲國防工業目前有四成出產、會出口至第三國。但他們正考慮鼓勵製造商、將軍事產品優先轉移到烏克蘭。





博雷爾指，這樣做並不等如、到3月份已經準備好100萬發彈藥。因為，屆時他們亦未必能生產出此數量，情況仍將取決於、生產的軍工廠接單同實際的製作速度。





德國國防部長皮斯托利斯( Josep Borrell)亦已證實，歐盟成員國正同軍工界合作提高產量。



拜登宣布將撥逾60 億美元應對氣候變遷

美國拜登總統宣布將撥出超過60 億美元（ 92 億澳元)的額外資金，應對氣候變遷。





拜登表示，新投資將會從《通脹削減法案》撥出，希望可以集中管理一些關鍵的氣候目標，包括實施「電網現代化」，來抵禦野火等極端天氣、為美國所帶來的問題。





拜登指他佢宣布，會通過《減少通脹法案》及「兩黨基礎設施法案」，來進行價值 60 億美元的新投資，希望令到使全國各地的社區、能更好地應對「氣候變遷」。 新資金將由「能源局、環保局、內政部及聯邦緊急事務管理局」等多個部門共同管理。





同時，拜登亦公布最新的「美國國家氣候評估報告」，此每五年發布一次的廣泛聯邦調查報告，反映美國社區正採取行動，來適應火災、風暴、洪水和乾旱所帶來的變化，但同時，美國在應對極端天氣事件時所涉所的成本，仍然不斷飆升。



體育消息

澳洲隊Socceroos已正式開展 2026 年 FIFA 世界盃的選賽賽事，將在明晚首戰迎戰孟加拉隊。





比賽明晚8 點（澳洲東部標準時間），將會在墨爾本的AAMI Park體育館舉行 。





澳洲所身處的亞洲區，還有巴勒斯坦和黎巴嫩等隊伍，而澳洲隊中場球員「歐文」表示，Socceroos擁有豐富的經驗及技術，他們亦希望在世界盃預選賽中、能取得好成績。







