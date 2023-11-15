80 名非公民獲釋進入社區 反對黨質詢政府如何保障社區安全

澳洲內政部長歐妮爾誓言會加緊留意某些被釋放的人士。但由於最高法院尚未公佈判決的書面理由，所以聯邦工黨政府暫時無法制定相關法例，去把某些罪犯再度拘留。



80 被釋放人士中有性犯罪者、謀殺犯及職業殺手

據悉，目前有 80 名被拘留人士已進入了社區，他們包括一名戀童闢者、一名上了年紀的性侵者、一名職業殺手，另外聯邦工黨還證實，該 80 人中還有三名謀殺犯和數名性犯罪者。





這次上訴，是由一名被拘留的羅興亞男子 (代號 NZYQ) 提出的，他於 2012 年乘船抵達澳洲，到了 2015 年，由於他承認一項指他與一名 10 歲男童發生性行為的控罪，所以政府取消了他的過橋簽證。





由於緬甸不承認羅興亞人是緬甸人，所以澳洲不能把這名男子遣返緬甸，也沒有其他國家願意收容他，所以他一直面對「終生監禁」的可能。



聯邦反對黨領袖達頓批評聯邦政府對澳洲高院的裁決後知後覺。 Source: AAP / MICK TSIKAS 聯邦反對黨移民事務發言人鄧肯接受電視節目訪問時表示，某些被釋放人士會對社會構成重大風險。





他又指聯邦政府沒有明確說明，將會如何確保社區安全。





聯邦移民部長吉爾斯則表示，聯邦政府曾大力反對將這些人士釋放，可是當最高法院作出這個裁決後，政府現正與澳洲聯邦警察和澳洲邊房局緊密合作，確保社區安全。





聯邦政府向那 80 名獲釋放的非公民發出了新的簽證，這些簽證附帶特定條件，例如某些人士需要定時向執法機關報告、他們受聘的行業也有限制。



