從義務法團主席到尋求庇護：逾60歲「和理非」決心留澳

Yam去年從香港到澳洲尋求政治庇護，移民律師黃逸卓就指出，保護簽證的申請「容易入閘但好難出閘」，不過Yam表示自己是支持「和理非」(主張和平、理性、非暴力的抗爭模式)人士，也迫不得已要離開生活了半輩子的香港，她是決心留在澳洲。

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Yam去年離港，現定居於珀斯。 Credit: supplied

等到被通緝就走不到......就算到了現在，我（人在澳洲）仍收到警方的 Whatsapp，問我身在何處？甚麼時候回港？
Yam
年過六十的Yam昔日在香港是全職「師奶」，並義務擔任業主立案法團主席。

Yam接受SBS中文訪問時透露，之前在香港感到恐懼，一方面經常被警方要求協助調查，另外也因為被標籤為「黃絲」（泛指支持香港社會運動人士）。

現在她一家人於澳洲，透過移民律師申請庇護簽證，希望可以在澳洲定居。

不過移民律師黃逸卓形容，保護簽證的申請「容易入閘但好難出閘」。
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根據內政部回應SBS中文提供的數字, 港人申請庇護簽證近兩年回落。 

上年度2022至23年，港人申請庇護簽證有70人。前一年2021至22年度有85人。

過去10年，港人申請庇護簽證最高峰為2020至21年度有186人，之前一年， 2019至20年度，有164人，為第二最高人數。
MicrosoftTeams-image (1)港人申請庇護簽證人數.png

人身安全受威脅 屢被邀協助調查

Yam 憶述，2019年香港爆發社會運動時，她擔任法團主席的屋邨附近亦有遊行示威，終演變成衝突。 

她說：「當時警察衝入大廈，沒有做登記，情況好緊張，好墟冚，令屋邨內的長者好驚，於是我要求他們（入大樓前）要先做登記。」 

另外，她亦曾勸喻警方不要施放催淚彈，她說：「當然他們沒有聽從！」

當時她眼見身邊不少朋友因牽涉社會運動而被拘捕，她亦屢被警方要求協助調查，令她開始擔心會被捕，並感到恐懼。

與此同時，Yam的人身安全亦受到威脅，令她寢食難安。她說：「從那時開始，半夜經常有人拍門說：『我要搵主席！』，又不時在深夜按門鐘，令我感到很焦慮和不安全。」 

由於她擔心會被人掌握行蹤，家住大廈中層的她和家人長達半年都以上落樓梯出入，避免乘搭升降機。同住的女兒亦因受到滋擾而影響情緒，濕疹的問題越來越嚴重。

《國安法》實施後恐秋後算賬

2016年，Yam所居住的屋邨爆出疑似天價維修項目，沒有任何政黨背景的她於是連同其他業主「推翻」舊法團。她表示，舊法團的委員都是某大建制派政黨人士把持，該屋邨原是這個政黨的票倉。

自組成新一屆法團後，Yam便成為某大建制派政黨的「眼中釘」。她在任法團主席期間，該屋邨曾涉及恐嚇事件，包括淋紅油、貼街招等，至今仍不時被親建制報章點名批評為「黃絲」。
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作為法團主席的Yam當年曾接受不少傳媒訪問，包括已結業的蘋果日報，她擔心自己在《國安法》實施後會被「以言入罪」。

她說：「我當時經常接受蘋果日報的訪問，所有以前的訪問記錄都在警方搜查蘋果日報時全部帶走，我擔心這些記錄日後會被秋後算賬，因為不知道當時（訪問內容）有沒有踩中紅線。」

當被問及具體的內容是甚麼會令她如此憂慮時，Yam說：「我不能說得太仔細，因為我還有親人在港。」

「解開了枷鎖」

當Yam決心離港後不久，便遇上新冠疫情。她憶述，2020年封關開始，澳洲的航班都是「有出冇入」，直到去年當她查詢航空公司得知有待用航班，便二話不說買機票離港。 

她說：「當時的心情好複雜，因為本身是法團主席，不能說走就走，有很多事情要安排，又不敢讓人知要離開，上機前那幾天的心情都感到很懼怕，怕突然警方又找我要協助調查。」直到飛機起飛的一刻，才感到「解開了枷鎖」。

去年四月，Yam一家人終抵達雪梨，經移民律師了解情況後，建議申請庇護簽證留澳。他們在雪梨住了九個月後，因天氣和環境因素搬到珀斯。

雖然目前申請簽證狀況未明，Yam對未來卻表示樂觀。

她說：「我相信明天會更好，但假若申請被拒，我都是見步行步，亦可能會考慮上訴，但沒有想過轉去其他國家。」

黃逸卓：港人獲批庇護簽證數字低合理

根據內政部回應SBS中文提供的數字，過去10年,到2020至21年度，即3年前，才開始有港人獲批庇護簽證，獲批的人數每年度少於5人(見附表)。

到今年9月30日，內政部仍在處理的港人庇護申請簽證有大約480份，其中在澳洲境內申請的有475份，境外申請就少於5份。

2022至23年度的移民計劃數據顯示，所有庇護簽證申請，不論申請人的原居地，平均處理時間為840日，即超過兩年。

移民律師黃逸卓指出，港人獲批庇護簽證的數字低是「好合理」。 
MicrosoftTeams-image 港人申請庇護簽證獲批人數.png
黃逸卓解釋，難民庇護簽證的申請門檻不算很高。但申請人需要提供一些很具體的證據，內政部才會考慮其申請，然後再進行一個頗為嚴謹的審查。 

他說：「內政部會除了根據申請人作出的聲明陳述，還會調查當地的情況和案例，去評估事情是否會發生在申請人身上。」

黃律師認為，如非必要，不要隨便申請庇護簽證。因申請被拒後可能會影響內政部對申請人的印象，日後可能更難申請其他簽證。

他說：「內政部可能會覺得申請人曾作出失實的聲明，有機會對申請人的品格有懷疑並留有記錄，將來申請其他簽證會有影響。」
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移民律師黃逸卓指要獲批庇護簽證「絕非想像中那麼容易」。 Credit: supplied
內政部發言人回應SBS中文查詢時也強調，庇護簽證的申請，通過「嚴格評估，包括健康、品格及安全檢查」後，才會批出簽證。

發言人並表示，部份人士也「可能可以使用其他簽證途徑申請，包括技術移民、家庭團聚、學生機訪客簽證計劃」。

即使前景未明仍決心留澳

雖然目前簽證狀況未明，Yam對未來卻表示樂觀。她說：「我相信明天會更好，但假若申請被拒，我都是見步行步，亦可能會考慮上訴，但沒有想過轉去其他國家。」 

她補充，身邊不少朋友都支持她離開香港，甚至部份朋友也選擇移民英國。

過去數年的經歷，令不諳英語的Yam要放棄香港的一切，甚至再短期內沒有機會回港，她卻不曾後悔。 

Yam說：「回望過去，我沒有後悔，因為我曾經爭取到業主和市民應得的東西，是公平公正地做到，可能那時的我好天真，沒想到香港後來會變成這樣。」
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Yam（左三）在澳洲仍不時參加政治集會，她表示香港已不能再舉辦這些活動。 Credit: supplied
來澳後Yam決定重返職場，希望能盡快適應新生活。她說：「我現在於咖啡店做兼職廚房助理（kitchen hand），廚房內各種工作都要做，包括準備材料、煎雞扒和炸薯條等。我甚麼都不懂，但這裡的人很好，他們都很願意教我。」 

她表示很喜歡澳洲自由和公平的環境，希望未來可以做更多志願工作，例如當導賞員，好讓她更了解珀斯和學好英文。
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雖然居於珀斯港人不多，但她一家人剛到埗時，幸運地遇上一位熱心的港人相助，令她感到人間有愛。 

她說：「當時帶著很多行李來到珀斯，想電召貨車公司，但我人生路不熟，於是到社交網站的珀斯港人群組查問，沒想到有港人私訊我，親身駕車來接我們，更說：『唔好講錢啦，大家香港人來到，要守望相助！』，當刻我非常感動。」

放棄一切卻不曾後悔

現時Yam仍間中會留意香港的政治新聞，但她只覺得香港的人和事變得很快。 

她說：「留在香港的朋友都話要適應『新香港』。我看到仍會覺得生氣，例如最近神父（甘浩望）為釋放初選案被控的47人而絕食，我看到他瘦了好多，但香港主流新聞卻鮮有提及。」 

Yam由昔日熱心服務香港社區的活躍分子，到現在成為向澳洲尋求庇護的人士。她總結這些經歷，認為要追尋自由的快樂，需要的是勇氣
快樂的秘訣就是自由，自由的秘訣就是勇氣！
Yam
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Published 3 November 2023 10:35pm
By Hoyi Wu
Source: SBS

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