獲天然氣生產商承諾 當局料國內市場今年有充足供應

澳洲去年一度發生能源危機，並預料在2023年出現嚴重短缺。但在當局介入下，天然氣生產商承諾為國內市場作出額外供應。

Bass Strait gas field

巴斯海峽的氣田是維州主要的天然氣供應渠道，但從今年起開始減產。 Credit: ExxonMobil

去年8月，澳洲競爭及消費者公署（ACCC）曾警告，除了西澳之外的其他州份和領地，
將在2023年面臨5.6兆焦耳的天然氣短缺
，即約每年需求的一成。

到今年1月，公署指短缺有所緩解，但仍有3億兆焦耳的缺口。而最新一份在昨日（4月3日）下午發表的報告稱，東部州份的天然氣供應在過去幾個月有重大進展。

公署主席戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示，當局介入後，已獲液化天然氣生產商保證，額外增加3億兆焦耳供予國內市場的行業、企業和家庭。

「可見的數據顯示，東部天然氣市場的展望有改善，市場在2023年不再預計面臨短缺。」
只要生產商額外供應，加上原有合同的數目，短缺很可能得以避免。
不過，她表示公署仍擔憂南部州份
在冬季的用電和用熱高峰期的供應
，特別是維州。這是因為巴斯海峽（Bass Strait）的傳統氣田的產量從今年開始將急劇減少。

公署的第一季度報告預測，南部的天然氣短缺可達2.6億兆焦耳，其中冬季達1.1億兆焦耳，但全國到第四季度則會盈餘1.8億兆焦耳。

戈特利布表示，當局需要妥善管理這種情況，並促使生產商調整生產計劃，確保滿足每個季度的煤氣需求。

資源部長金瑪德琳（Madeleine King）回應指，上述報告顯示政府的行動有效確保「（能源）供應危機不會發生」，避免在下季度啟用國內天然氣安全機制（Domestic Gas Security Mechanism）。

「政府明白可靠的能源供應和可負擔的費用是澳洲家庭和企業尤為關心的事項，因此
我們有能源價格補貼
，我也會繼續和資源行業合作確保能源安全。」
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Published 4 April 2023 11:25am
By Koma Cheng
Source: SBS