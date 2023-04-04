獲天然氣生產商承諾 當局料國內市場今年有充足供應

到今年1月，公署指短缺有所緩解，但仍有3億兆焦耳的缺口。而最新一份在昨日（4月3日）下午發表的報告稱，東部州份的天然氣供應在過去幾個月有重大進展。





公署主席戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示，當局介入後，已獲液化天然氣生產商保證，額外增加3億兆焦耳供予國內市場的行業、企業和家庭。





「可見的數據顯示，東部天然氣市場的展望有改善，市場在2023年不再預計面臨短缺。」



只要生產商額外供應，加上原有合同的數目，短缺很可能得以避免。

公署的第一季度報告預測，南部的天然氣短缺可達2.6億兆焦耳，其中冬季達1.1億兆焦耳，但全國到第四季度則會盈餘1.8億兆焦耳。





戈特利布表示，當局需要妥善管理這種情況，並促使生產商調整生產計劃，確保滿足每個季度的煤氣需求。



