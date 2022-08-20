【耐人尋味】總督日記隻字未提莫理遜密秘宣誓安排

重點： 莫里遜秘密宣誓兼任五項部長職務的問題正波及總督克利。

五次宣誓都由克利進行，但其總督日記對秘密宣誓的安排隻字未提。

工黨內部開始有人討論是否亦要求克利離職。

莫里遜曾在 2020 年 3 月至 2021 年 5 月期間，因在秘密宣誓的情況下，兼任健康、金融、財政、內政、工業、科學、能源及資源投資等多項部長職務，並在大多數情況下，其黨內同僚亦不知情。





有關受到各界嚴厲批評—包括自由黨內有議員亦呼籲莫理遜辭職。





而為莫理遜簽署有關任命的總督克利亦受到波及。事關記錄克利日程的總督日記，對五次秘密宣誓的安排「隻字未提」。





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莫里遜首次被



READ MORE 你認為莫理遜是否要為秘密兼任部長事件而辭職呢？

莫里遜在2020 年 3 月 14 日首次秘密宣誓兼任衛生部長，時任衛生部長亨特亦對此知情，但有關安排並沒有記錄在克利的行程日記中。





第二天，他卻記下自己帶愛犬，到在首都舉行的 2020 年全國牧羊犬選拔賽作嘉賓的安排。





同樣在 3 月 30 日，當莫里遜再獲得財長的權力時，克利的日記同樣沒有提及。然而，日期卻記下克利曾進行的一系列電話通話，包括與一名澳洲國家安全法監管機構的成員。





2021 年 4 月 15 日，莫里遜再秘密獲得工業、科學、能源和資源投資部長的權力。後來，他將利用這一權力，取消對新州沿海天然氣項目的批准書，有關爭議現已提交給法院處理。





但克利的日記卻一樣沒有提到這次約會，只記錄他參加了聯邦執行委員會的會議，該委員會是由向總督提供建議的聯邦部長組成。幾天后，日記亦有記載他與女王交談的安排。





5 月 6 日，當莫里遜在克利的批准下，接管財政部和內政部時，總督亦在晚飯前主持了一系連活動。





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克利的辦公室為其行為辯護，稱他已遵循所有合法程序、亦「沒有理由相信」莫里遜對有關任命「秘而不宣。」





綠黨參議員舒布里奇表示，克利必需要澄清不披露有關任命的決定是由他還是莫里遜作出。



