莫理遜發meme圖自嘲 艾巴尼斯批評：不是笑料

總理艾巴尼斯批評前總理莫理遜（Scott Morrison）通過在社交媒體上發表評論和發布迷因圖（memes），以淡化他因秘密同任部長職務而被審查一事。





前總理莫理遜被揭在任職總理期間，秘密同時擔任衛生部長、金融部長和資源部長的職務，他在周四回應了網上的迷因圖，並發布了自己在各種不同職位任職的迷因圖，包括任職國家橄欖球聯賽NRL的隊伍Cronulla Sharks負責人。





艾巴尼斯在周五指對莫理遜的行為表示失望。





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他向澳洲廣播電台表示，這種對政府的國會制度、整個西敏制（Westminster system）和傳統民主問責制的破壞，不是一件可笑的事情。





「我對莫理遜對此的反應感到驚訝，但坦白說，我對他被揭露的事感到震驚。」





他續指「我也有點驚訝，並沒有概念認為有必要對澳洲人民說做錯了事。」





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）集中在法律政策專員即將就莫理遜的行為提出的法律建議。





隨著對莫理遜的審查增加，達頓表示，建議只會為艾巴尼斯提供批評其上任的機會。



在莫理遜在 2020 年 3 月至 2021 年 5 月期間秘密同任部長職務後，預計法律政策專員將於周一向政府提供建議。





達頓說，雖然莫理遜的做法錯誤，但澳洲人希望將醜聞拋諸腦後。





他向雪梨廣播電台 2GB 表示，周一的建議不太可能「給總理帶來更多重擊機會」。





「坦白說，我認為大多數人都想繼續前進，開始處理更重要的問題。」





莫理遜可能會面臨國會的特權委員會對秘密任命的質詢。



綠黨領袖班特（Adam Bandt ）已致函眾議院議長狄克（Milton Dick），要求審查此事。





班特指，委員會將評估前總理是否故意誤導下議院。





他在一份聲明中表示「莫理遜對澳洲人民的輕視也可能是對議會的輕視......我希望他承擔責任。」





這位前總理已親自向與他秘密合作的前內閣成員道歉。





但艾巴尼斯表示，他仍然欠澳洲公眾一個道歉，他們「在他的影子政府運作下完全被蒙在鼓裡」。





「是澳洲人民的民主遭到破壞。」他說。





莫理遜昨日（8月15日）被揭在任職總理期間，曾秘密兼任衛生部長、金融部長和資源部長的職務，並曾運用權力，在一個具爭議性的天然氣項目上推翻一位內閣部長的決定。而金融和衛生的職權沒有被用過。



