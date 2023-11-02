【極端天氣增加】 新報告：全澳因酷熱入院及喪生人數激增

隨著熱浪、山火和風暴變得更加極端，令人關注炎熱乾燥的夏季可能會導致與酷熱相關的住院和死亡人數激增。

Woman holding cardboard box over her head for shade

過去十年，因熱浪、山火和風暴等極端天氣而入院的人數增加。 Source: AAP / Steve Markham

要點
  • 極端熱浪導致住院和死亡人數激增，十年內有超過 9,000 人入院。
  • 過去十年，與極端天氣相關的住院人數持續上升。
  • 隨著厄爾尼諾現象重臨，公眾越來越擔心，長期的極端高溫可能會導致更多人死亡。
越來越多的人因極端天氣而住院或死亡，其中極端高溫造成的傷亡人數最多。

根據澳洲健康與福利研究所 (Australian Institute of Health and Welfare）的新報告顯示，過去十年，因熱浪、山火和風暴等極端天氣而入院的人數增加。

2012年至2022年的10年間，有超過9,000人住院，2011年至2021年有677人死亡，極端高溫是最大的推動因素。
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該研究所傷害和系統監測部主管斯旺斯頓 (Heather Swanston) 表示，每三年就發生1,000 多人因極端天氣事件而住院，之前在2013至14年、2016至17年和2019至20發生過。

她向澳聯社指出：「我們已經看到與極端天氣相關的住院......每三年就會激增 1000 多宗，而且這個數字還在逐漸上升。」

隨著今年厄爾尼諾（El Niño）現象的回歸，帶來炎熱和乾燥的天氣，公眾擔心極端高溫的日數持續增加，可能會導致死亡人數再次激增。

夏季高溫再創新高

斯旺斯頓說：「在厄爾尼諾現象發生期間，山火造成的傷害是其他時間的 1.6 倍，氣象局已宣佈厄爾尼諾現象正在發生。」

報告稱，高溫會導致煩躁、疲勞和表現下降，增加操作車輛和使用電動工具時受傷的風險。

受熱相關傷害影響最常見的是65 歲及以上、以及 25 歲至 44 歲的群眾，而這兩個年齡組別群眾中，男性住院人數是女性的兩倍多。
A sign showing fire risk, set to 'extreme'.
過去十年，因極端天氣而入院的人數增加。 Source: AAP / Dan Himbrechts
除塔州外，酷熱是所有州和領地人民住院的主要原因。

儘管澳洲擁有所需的技術和專業知識，但在全球耐熱城市競賽中仍然落後，專家表示，除非迅速開始實施城市降溫策略，否則可能會導致重大的社會、健康和其他問題。

另一方面，極端寒冷造成的死亡人數逐漸從2015至16年度的8人，上升到2018至19年度的29人，和2020至21年度的37人。
報告指出，生活在主要城市的長者死於極端寒冷的風險更大。

斯旺斯頓說，一些群組，包括兒童、殘障人士、戶外工作者和窮人，比其他組群面臨的風險更大。

她說：「這些群組的人減低和避免極端天氣對健康造成影響的能力較低。」
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同時，過去 10 年，降雨或暴風雨導致近 350 人住院、77 人死亡。

2021至22 年澳洲東部水災期間，全澳錄得最高的住院人數。
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Published 2 November 2023 7:22pm
Source: AAP
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