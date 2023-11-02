【極端天氣增加】 新報告：全澳因酷熱入院及喪生人數激增

要點 極端熱浪導致住院和死亡人數激增，十年內有超過 9,000 人入院。

過去十年，與極端天氣相關的住院人數持續上升。

隨著厄爾尼諾現象重臨，公眾越來越擔心，長期的極端高溫可能會導致更多人死亡。

越來越多的人因極端天氣而住院或死亡，其中極端高溫造成的傷亡人數最多。





根據澳洲健康與福利研究所 (Australian Institute of Health and Welfare）的新報告顯示，過去十年，因熱浪、山火和風暴等極端天氣而入院的人數增加。





2012年至2022年的10年間，有超過9,000人住院，2011年至2021年有677人死亡，極端高溫是最大的推動因素。



該研究所傷害和系統監測部主管斯旺斯頓 (Heather Swanston) 表示，每三年就發生1,000 多人因極端天氣事件而住院，之前在2013至14年、2016至17年和2019至20發生過。





她向澳聯社指出：「我們已經看到與極端天氣相關的住院......每三年就會激增 1000 多宗，而且這個數字還在逐漸上升。」





隨著今年厄爾尼諾（El Niño）現象的回歸，帶來炎熱和乾燥的天氣，公眾擔心極端高溫的日數持續增加，可能會導致死亡人數再次激增。



夏季高溫再創新高

斯旺斯頓說：「在厄爾尼諾現象發生期間，山火造成的傷害是其他時間的 1.6 倍，氣象局已宣佈厄爾尼諾現象正在發生。」





報告稱，高溫會導致煩躁、疲勞和表現下降，增加操作車輛和使用電動工具時受傷的風險。





受熱相關傷害影響最常見的是65 歲及以上、以及 25 歲至 44 歲的群眾，而這兩個年齡組別群眾中，男性住院人數是女性的兩倍多。



過去十年，因極端天氣而入院的人數增加。 Source: AAP / Dan Himbrechts 除塔州外，酷熱是所有州和領地人民住院的主要原因。





儘管澳洲擁有所需的技術和專業知識，但在全球耐熱城市競賽中仍然落後，專家表示，除非迅速開始實施城市降溫策略，否則可能會導致重大的社會、健康和其他問題。





另一方面，極端寒冷造成的死亡人數逐漸從2015至16年度的8人，上升到2018至19年度的29人，和2020至21年度的37人。



報告指出，生活在主要城市的長者死於極端寒冷的風險更大。





斯旺斯頓說，一些群組，包括兒童、殘障人士、戶外工作者和窮人，比其他組群面臨的風險更大。





她說：「這些群組的人減低和避免極端天氣對健康造成影響的能力較低。」



同時，過去 10 年，降雨或暴風雨導致近 350 人住院、77 人死亡。



