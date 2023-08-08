【FBI探員被殺揭發】19澳男涉國際虐兒網絡被捕 包括一名聯邦公務員

要點： 由澳洲聯邦警察反兒童剝削中心領導的「巴基斯行動」，起訴 19 名涉嫌虐待兒童罪行的男子。

其中兩名澳洲籍涉案人經已被判刑，其他人的案件則正排期候審。

澳洲聯邦警察指揮官施奈德表示，犯罪份子使用加密技術及暗網，為執法部門帶來挑戰。

跨國調查人員在早前兩名美國聯邦調查局 (FBI) 探員被謀殺後展開的一項針對暗網虐待兒童物品的調查行動，揭發一個「佈局精心」的網上虐待兒童犯罪網絡的澳洲分支。





美國聯邦調查局探員阿爾芬 (Daniel Alfin) 及施瓦岑貝格 (Laura Schwartzenberger) 2021 年於佛羅里達州 (Florida) 一個物業執行搜查令時，被一名戀童癖電腦程式編寫員所射殺。





該名 55 歲的資訊科技從業人員胡貝爾 (David Lee Huber)，懷疑是一個跨國虐待兒童網絡的成員，但他在當局正式落案起訴前已自殺身亡。



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聯邦調查局其後設立並帶領一項國際調查行動，主要針對一些製作及在暗網分享虐待兒童物品的犯罪份子，其中亦包括澳洲籍人士。





而澳洲聯邦警察 (Australian Federal Police) 反兒童剝削中心 (anti-child exploitation centre) 領導的「巴基斯行動」(Operation Bakis)，其後落案起訴 19 名涉嫌觸犯虐待兒童罪行的男子，並救出 13 名兒童。





其中兩名澳洲籍被告其後已被判刑，其他人的案件則正排期審理。





兩名男子分別為 32 歲及 81 歲。他們在全國各州及領地均有進行犯罪活動。



澳洲聯邦警察表示，大部份被捕人士從事的職業都需要對資訊及通訊科技有「高度」認識。





警方星期二 (8 月 8 日) 發表的一份新聞稿指：「(犯罪份子) 利用軟件匿名共享檔案、在留言板上聊天並在網路內部登入網站。」





「他們能夠搜索和分發虐待兒童圖片及短片等物品，並懷疑使用加密及其他方法避過執法當局的發現。」



聯邦警察指揮官施奈德表示，犯罪份子使用加密技術及暗網，為執法機關帶來挑戰。





施奈德說：「這些被指控的罪犯為了避免被發現而採取的措施，令他們變得特別危險——他們能避開被發現的時間越長，他們的虐待 (兒童) 的時間循環就會持續得越久。」





聯邦調查局的相關調查已令 79 人因涉嫌參與該網絡的犯罪行為而被捕。





任何人若要取得支援服務，可聯絡 Lifeline 危機支援熱線 13 11 14、防止自殺熱線 Suicide Call Back Service 1300 659 467 及 Kids Helpline 1800 55 1800.







