家中丟棄大型傢俬和電器？不按規定回收可致重罰！

要點 澳洲有免費的大型垃圾處理服務，但有限制條款。

你可首先向自己所在的地方議會查詢如何處理。

維修、轉售和捐贈，是比丟棄更好的處理方法。

非營利環保組織Planet Ark的高級回收運動經理Alejandra Laclette表示，傢俬是不可回收大型垃圾的典型例子，因為它們通常是由多個不同材料製作的部件組成。



（一些傢俬）不太可能正確地回收，或者經濟上不值得。

在澳洲，大型垃圾回收服務分為地區服務和預約服務。後者正越來越流行。





雪梨西區Blacktown市議會是其中一個提供預約服務的地方政府。市議會的垃圾營運項目與系統官員Maria Hondrogiannis解釋：「居民給我們打電話或網上申請，我們會提供一個預約日期。」





無論是預約還是定期回收時，居民都要遵守一些條件限制，比如垃圾的數量、類型以及處理方法。



不是所有大型垃圾都可以回收。 Credit: Getty Images- Stuart Murdoch/EyeEm

大型垃圾回收條件

一項常見的條件是，在回收日的前一晚才將垃圾搬出室外。「這是為了減少非法棄置、增加回收物中的不合規成份。」而不合規的棄置會遭受市議會重罰。





可以回收的垃圾類型也視乎不同的市議會。比如，墨爾本的Merri-bek市議員Mark Riley就提供了一些可以回收的例子：



傢俬、床墊和床墊支架；

白色電器，如洗衣機、洗碗機、雪櫃和冰櫃；

地毯和地毯襯墊；

廢金屬、木材和平面玻璃。

不被納入回收服務的垃圾包括汽油、輪胎、聚苯乙烯和建築材料。「如果你家在裝修或翻新，你不應把所有廢料拿出去（扔掉），而須要去專門的廢品服務站。」





電子垃圾通常也不被允許。維州可持續發展局（Sustainability Victoria）的代理局長Matt Genever表示，任何有插頭、電池或電線的物品都不可以送去垃圾場。「像電視、電池、風筒和雪櫃，需要在特定地方進行拆卸。」





他說，可以向市議會諮詢具體的處理方式。「小物件如電池、手機，澳洲很多地方都可以回收，比如超市、Harvey Norman、Officeworks的門店等。」





你的垃圾可能是別人的珍寶

很多市議會都禁止翻找別人扔掉的垃圾，但都鼓勵原主人給予它們「第二生命」。但在此之前，必須確保這些物品安全，特別是電子產品。





以Merri-bek市議會為例，他們有「大型垃圾回收」群組，居民可以拍照放上網，為舊物件尋找新主人。



一些傢俬經簡單維修後便可使用。 Credit: Getty Images/AJ_Watt Planet Ark也建議民眾，可以在網上出售或捐贈給慈善機構，而非直接尋求回收或丟棄。「但捐贈時要留意，物件須要有較好的可轉售條件，否則最後還是要丟棄，反而浪費了慈善組織的金錢。」





該組織歡迎大家瀏覽其 網頁 ，搜尋處理大型垃圾的相關資訊。「很多大型垃圾是不可回收的，所以很多最終歸宿是垃圾場。記住，垃圾在被丟棄前並不是垃圾。」



