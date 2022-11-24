【一文看清】2022 年維州選舉如何投票

要點： 在維州，如果民眾已登記參加投票，那麼就必須在所有的聯邦、州和地方議會選舉中投票

維州選舉委員會使用30多種語言提供選舉信息

全州的學校、教堂、社區中心和其它場所已經設立大約1750個投票中心

維州選舉在上周一已經開放提前提票，目前已有超過 110 萬人在正式選舉日，即11月26日前已投票。他們或通過郵遞投票，或提前前往投票中心投票。提前投票人數創下歷史新高。





約 440 萬維州人將在本周六親身前往票站投票。





現任州長安德魯斯（Daniel Andrews）分別在 2014 年及 2018 年的州選中均獲勝，是次他尋求第二次連任。





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與四年前的州選一樣，安德魯斯繼續迎戰四年前的自由黨領袖馬仲佳（Matthew Guy）。





維州的議會採用「兩院制」。





在維州第 60 屆議會的競選中，候選人將競逐立法議會（下議院）的所有88個席位和立法委員會（上議院）的40個席位。



維州反對黨領袖馬仲佳（左）和州長安德魯斯（右）在 2022 年 11 月上旬的競選活動。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 郵寄投票申請已經在11月23日關閉，但選民仍可在11月25日（週五）下午6時前在提前前往投票中心投票。





關於在何處投票的詳細信息請登錄維州選舉委員會（VEC）網站了解。



投票日為11月26日

全州的學校、教堂、社區中心和其它場所設立了大約1750個投票中心，將從早上8點開放到下午6點。





選民進入投票中心後，票站職員將詢問其名字，以及是否已在2022年維州選舉中投票。





核實選民身份完畢後，職員將為其提供兩份選票，一份是下議院選票，另一份是上議院選票。





工作人員將會詳細說明如何填寫每份表格，然後引領選民到個人投票點。





選民在填完表格後，需將它們折疊好，放在投票站出口附近對應的投票箱裡。





正確填寫表格很重要，否則投票將被視為「非正式投票」而不被計算在內。



投票為強制性

在維州，如果選民登記投票，則必須在所有聯邦、州和地方議會選舉中投票。





未有投票者可能會被罰款。



受水災影響、身處其它州和海外的選民都可以投票

受洪水影響的維州居民可能有資格通過電話和其它方式投票，選舉委員會將提供哪些地區擁有這些資格的信息。





11月26日，即使選民在海外或在州際旅行，也同樣擁有自己的發言權。





維州選舉委員會列出了可以投票的州際地點，還提供瞭如果選民在海外如何下載選票的信息，以及27個全球選票收集點的詳細信息。



多種語言的選舉信息

維州選舉委員會使用30多種語言提供如何登記投票、候選人信息搜索和如何投票的信息。





一些官員還將在部分投票站工作，他們可以用英語以外的語言提供信息。





他們將會佩戴相關標記，方便選民了解他們會說哪種語言。





請瀏覽 vec.vic.gov.au 或致電13832了解更多詳情。

