【狂蟒之災？】公廁驚現巨蟒「身長人咁高」(有片)

名為「陽光海岸蛇王」Sunshine Coast Snake Catchers的老闆、專業蛇王麥肯齊 (Stuart McKenzie)出動將蟒蛇捉走，並在他們的社交媒體分享有關視頻。









視頻顯示，這條蛇的部份蛇身，暴露於男公廁的鐵皮屋頂，蛇頭則從其中一廁格探出。





麥肯齊亦寫道：「這條頑皮的地毯蟒，被發現潛伏當地公廁偷窺。 我們直接出發，將之轉移到更適合它的棲息地。」





視頻亦可見麥肯齊用蛇鉤輕輕將蛇頭引出，之後亦要輕力抓住其頸部，並費了好大功夫才能解開纏繞在房樑上的長長蛇尾及身體。





影片可見，蛇身全長幾乎於麥肯齊的身高看齊。





麥肯齊解釋，蟒蛇的尾巴會纏繞在支撐樑上，因為專家需要小心移除，以免傷到它們。





當蟒蛇從屋頂上被移走後，就開始爬上麥肯齊的手臂，最終地毯蟒被安全地放回叢林。





麥肯齊亦指，由於波紋狀的鐵皮屋頂，為蟒蛇提供庇護及溫暖，所以經常會發現有蟒蛇棲身該處。





昆州公廁亦並非首次出現蟒蛇藏身公廁的新聞，去年澳洲仍受到拉尼娜現場影響時，就有公眾人士，在昆州亞歷克斯滑浪佰的公廁解手時，撞見世界上第二致命的陸生蛇—澳洲棕蛇（Brown Snake)。





當時亦是由麥肯齊出動將涉事棕蛇捉走。



