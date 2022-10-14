【點做到架？】雪梨華人區停車場罕見車禍 兩汽車「全毀」

事發在星期四（10 月 13 日）上午，位於雪梨南部華人區 Hurstville 的一個購物商場。一輛本田 Civic 在意外後停在另一輛奔馳房車的車頂上。





緊急服務人員在上午約十時接報到場。警方表示，事發當時本田汽車失控撞破停車場收費閘口，繼而撞向鐵欄，被剷起並停在奔馳房車的車頂上。



Police believe the Honda driver ran through the boom gates and rolled on top of the car. Credit: Nine News 傳媒報道，一名 73 歲女司機當時駕駛該輛本田汽車，事發當時錯誤將油門當成煞車制，導致意外發生。





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報道指，司機身體未有受傷。一名年約 50 多歲的男子則受輕傷，需要送院接受治理。





拖車公司員工接受訪問時表示，過往從未見過如此的意外。兩輛涉事汽車全毀（write-off）。





警方指，肇事司機被起訴罪名的機會不大，但當局正重新檢視其駕駛執照資格。





