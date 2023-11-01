【生活開支飆升】自己食物自己種 更慳錢嗎？

要點 隨著生活開支持續上升，許多澳洲人掙扎應對日常糧食雜貨的支出。

自己種植水果、蔬菜和香草，甚至外出採摘，都可以幫忙減低食物開支。

不過，開展這過程可能很昂貴，選擇適合的蔬果來種植很重要。

今年有多達370萬的澳洲家庭出現食物不足的情況，其中有許多人是第一次遇上這個問題。





在這些家庭中，有五份四表示問題的成因，是生活開支上漲，加上利率上升和許多其他開支增加，迫使他們作出無奈的折衷選擇，例如減省食物支出。





這些數據，來自食物銀行(Foodbank) 就飢餓議題的最新調查。調查發現，我們當中有近一半(48％)人，對於能否確保餐桌上有可吃的或持續獲得食物，感到焦慮。





受訪者中，有大約70％的人表示，食品價格上升，是他們食物不足的原因；而48％的人指他們減少購買新鮮食品的次數。



減少食物浪費，固然有助控制開支。但自己種植食物，在財務上是否一個明智的選擇？





答案是是的，在某程度上。





一般來說，單靠自己種植足夠的食物供應自己所需，並不可行。





但如果你懂得聰明地運用低成本的方法種植或採摘食物，你可以減少購買新鮮蔬菜和香草的支出。



低成本種植食物

如果你沒有一個已經設立的蔬菜種植圃或露台園圃，起始的設立費用可能足以令你望而卻步。





首先，你應該查看你家附近是否有社區園圃(community gardens)。這些花園允許你種植自己的食物，而無需為種植床、堆肥和園藝工具付錢。





當中這些園圃已經經營了幾十年。它們一般由本地有相似價值觀的種植者打理，他們可以告訴你在你家地區有甚麼植物生長得好。



對於那些希望在家附近種植的人，可以考慮進行「游擊園藝」，將社區綠化帶轉化為食物園圃。





在開始之前，查詢當地法規是否允許這樣做是很重要的。





有些市議會(councils)允許，但有些卻不會批准。要準備開始的話，可以查閱城市步道種植者(Farmers of the Urban Footpath) 的指引。





如果你家有空間，可以設置自己的菜園。許多放在地上的植床都以密封系統運行，可節省水和養份以供養後來的植物。





高質的生長堆肥可以提高產量，長遠可為你節省資金。



那麼在住宅單位的居民呢？

如果你家有陽光，依然可以低成本種植食物。





舊的食物容器、塑膠盆或將舊的家用物品改造，都可以幫助你輕鬆開展種植。





如果你採用這種方法，請務必留意容器有否潛藏的污染物，以確保土壤和在其中生長的食物是乾淨的。





如果想要更認真，甚至可以完全不使用泥土，考慮購買市面上零售的水耕栽培設備。



利用容器和碗，可以輕鬆在住宅單位種植一些蔬菜和香草。 Source: Getty / ggutarin 這種方法讓你可以在短短兩到三星期內，從種子開始種出大量葉菜。





儘管一開始設置昂貴，但水耕法提供相對較為受控的種植環境，以提升產量，並保護你的植物免受極端氣候變化或不可測天氣的影響。



這在經濟上合理嗎？

如果你種植洋蔥、捲心菜和西蘭花，你會發現它們在園圃中佔用較大空間，生長速度相對較慢，且只能收成一次。





同樣地，種植紅蘿蔔和薯仔通常是不值得的，因為它們在市場上的價格往往很便宜。





所以，請選擇可以在幾星期內便能多次收成的植物。





這些包括香草、生菜、青瓜、翠玉瓜（又稱西葫蘆）、莙薘菜 （又稱豬乸菜）、豌豆、豆類和番茄。





查閱如Gardenate之類的網站，可獲得每月指引，了解在你的種植區應該種什麼、種植夥伴的心得，以及你還要等多久才能收成吃到自己種植的農產物。





當剛開始時，可能很容易被異國蔬菜吸引。會想種植例如洋薊、大黃及蘆筍。





但假若目標是減低你的食物開支，請專注於你家庭常吃的食物。





初學蔬菜園藝者通常會只播種種植一次，然後等待。但這可能導致產量過多，然後甚麼都沒剩下。





相反，探索輪栽種植(succession planting)，也稱為輪耕，連續輪流種不同植物，每隔幾周種植新植物，以延長收成期。



自己食物自己種是可以節省金錢，但選擇適合的植物很重要。 Credit: MOODBOARD 當收成的時候，只需挑選每餐所需的食物。生菜和香草是很適合的選擇，因為它們只需要採摘葉子便可以了。





這意味著幾乎沒有浪費，而這些植物可以繼續再生長。





尤其是香草，可以幫你更快地節省更多。芫茜(coriander)、牛至(oregano)等一般都是每公斤售賣價格最高的。





更糟糕的是，這些香草被捆成束出售的份量太多，往往不能在一餐內全吃掉，然後剩下的就在冰箱中悄悄腐爛。



種植和交換

與志同道合的人分享多出的蔬菜、檸檬和雞蛋是個好方法。你還可以與他們交換農產品。





分享收成和農業一樣，歷史遠源流長。但現在不同的是，我們可以利用網絡應用程式 (app)、網站或定期聚會進行分享。





想要進一步減省開支，可考慮外出採摘食物





想要避免種植食物的開支，也許最終極的方法就是完全不種。





反而，可以尋找和採摘可食用的野菜，主動外出尋找食物。





這不是甚麼新鮮事，在大蕭條期間，許多澳洲人用兔子、蒲公英和採摘得來的水果，補足他們在市場上買來的食物。



無論在何處和如何採摘，保持尊重的態度是很重要的，同時你應注意，所採摘食物的食用安全。





例如，避免在繁忙的道路邊採摘食物，因為土壤中可能含有鉛或其他重金屬。





在社交媒體臉書(Facebook)上，關注食用野菜和採摘的最大澳洲群組有差不多90,000人。





這樣的社區是相關知識、提議和食譜的絕佳來源；例如，在製作羽衣甘藍片(kale chips) 時，可以用錦葵(mallow) 代替換昂貴的羽衣甘藍。





當然，最重要是只進食安全的食物。開始採摘食用之前，應使用採摘指南來確認植物種類。





無論你選擇怎樣做，種植或採摘自己的食物，最大的好處是你可以建立的社交聯繫。





畢竟，時代艱難，我們其中可以做的事，就是與我們的本地社區保持聯繫，並且藉此知道我們並不孤單，感到安慰，幫助就在眼前。



