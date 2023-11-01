【專家話你知】林奇恩 — bulk bill 三倍激勵金適用範圍大縮水

20140424000937661061-original.jpg

聯邦政府為了鼓勵家庭醫生對有需要的病人提供 bulk bill (碌卡)，從 2023 年 11 月 1 日起，把激勵金提高 2 倍，從 $6.85 提升至 $20.65。 Source: AAP / DAVE HUNT

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

從今天 (11 月 1 日) 起，Medicare (國民保健) 調整收費，其中包括在未來 5 年，投放 35 億元來鼓勵醫生向病人 bulk bill (碌卡/診金全額報銷)。

這個 bulk bill 激勵金計劃簡單來說，醫生若對合資格的病人 (年齡小於 16 歲或持聯邦認可優惠卡者) 提供 bulk bill 的話，醫生從國民保健所獲得的回扣，將是之前的 3 倍。

20190222001386491512-original.jpg
家庭醫生若對合資格病人提供 bulk bill，一般服務項目的激勵金將會是 $20.65，但並非每一項服務都有這個激勵。 Source: AAP / SUPPLIED
簡單來說，在市區的家庭醫生，若果提供 bulk bill 的話，他可以從國民保健那裡取得 $41.20。如果病人符合以上激勵金資格而醫生又提供 bulk bill 的話，那麼醫生則可以額外獲得 $20.65 的激勵金。換句話說，醫生從該次會診可獲國民保健發放 $61.85。

本集【專家話你知】的嘉賓 — 雪梨科技大學和西雪梨大學的林奇恩教授 (Professor Danforn Lim) 表示，雖說這個 $20.65 的激勵金是之前的 3 倍，但卻只限於家庭醫生一通面對面 (face to face) 的會診和電話會診 (Telehealth)，其他臨床項目如心電圖、肺功能測試、小手術、非家庭醫生的其他專科醫生服務，均未能受惠於這個激勵金。

林教授表示，激勵金的適用範圍，比業界之前的想象，有很大的落差。

另外，林奇恩教授還接聽了聽眾的來電，其中兩位不約而同均查詢了骨質疏鬆症的治療問題。請大家收聽。
更多內容

【健康快樂人】為何越來越多醫生不願意 bulk bill？

電話應診醫生不願 bulk bill 皆因五部曲太繁複

新趨勢：GP Bulk Billing 漸消失 華人責政府做得唔夠

生活逼人病者無力求醫 工資稅驅使 Bulk-billing 買少見少

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（11月1日）

Cataract

接受白內障手術有什麼要注意？

Ballot box with national flag on background - Australia

【最新研究】澳洲人對民主的滿意度落後於越南、柬埔寨

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （11月1日）