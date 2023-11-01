【專家話你知】林奇恩 — bulk bill 三倍激勵金適用範圍大縮水

這個 bulk bill 激勵金計劃簡單來說，醫生若對合資格的病人 (年齡小於 16 歲或持聯邦認可優惠卡者) 提供 bulk bill 的話，醫生從國民保健所獲得的回扣，將是之前的 3 倍。





家庭醫生若對合資格病人提供 bulk bill，一般服務項目的激勵金將會是 $20.65，但並非每一項服務都有這個激勵。 Source: AAP / SUPPLIED 簡單來說，在市區的家庭醫生，若果提供 bulk bill 的話，他可以從國民保健那裡取得 $41.20。如果病人符合以上激勵金資格而醫生又提供 bulk bill 的話，那麼醫生則可以額外獲得 $20.65 的激勵金。換句話說，醫生從該次會診可獲國民保健發放 $61.85。





本集【專家話你知】的嘉賓 — 雪梨科技大學和西雪梨大學的林奇恩教授 (Professor Danforn Lim) 表示，雖說這個 $20.65 的激勵金是之前的 3 倍，但卻只限於家庭醫生一通面對面 (face to face) 的會診和電話會診 (Telehealth)，其他臨床項目如心電圖、肺功能測試、小手術、非家庭醫生的其他專科醫生服務，均未能受惠於這個激勵金。





林教授表示，激勵金的適用範圍，比業界之前的想象，有很大的落差。



