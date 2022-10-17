【聖誕截郵】港、澳、台郵件需在11月中前寄出

澳洲郵政今天宣佈 180 多個國家及地區的截郵日期，提醒澳洲人向海外親友寄聖誕賀卡和禮物前，留意截郵日期，以免有任何差池。
大部分亞洲目的地的空郵截郵日期都在11月21日，有些地方更提早在11月14日截郵，但如果使用國際快遞郵寄，最遲可以12月9日才寄出郵件及包裹，但不是每個地方都可享用這個服務，大家要多加注意。
以下是亞洲主要目的地的截郵時間：
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目的地
Economy Air letters (inc. Registered)
Economy Air parcels
Standard parcels & letters
Express parcels & letters
Courier parcels & letters
香港
11月21日
11月21日
11月28日
12月5日
12月9日
澳門
11月14日
不適用
11月21日
11月28日
不適用
台灣
11月21日
不適用
11月28日
12月5日
12月9日
中國大陸
11月14日
11月14日
11月21日
11月28日
12月9日
馬來西亞
11月21日
不適用
11月28日
12月5日
12月9日
相信大家有不少親友移居到英國、美國或加拿大，這些地區的空郵截郵時間大部分定於11月21日，同樣地，使用國際快遞服務，最遲可以12月9日寄出。
以下是歐、美主要目的地的截郵時間：
目的地
Economy Air letters (inc. Registered)
Economy Air parcels
Standard parcels & letters
Express parcels & letters
Courier parcels & letters
英國
11月21日
不適用
11月2日
12月9日
12月9日
美國
11月21日
11月21日
11月28日
12月9日
12月9日
加拿大
11月25日
11月25日
12月2日
12月9日
12月9日
澳洲郵政表示，國際郵件的截郵時間，有可能受到他們無法控制的因素的影響，包括當地海關延誤和海外的郵政服務中斷，而令收件出現延誤，呼籲客戶提早寄件。
大家亦可以瀏覽，了解各個目的地最新的截郵日期。
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