【聖誕截郵】港、澳、台郵件需在11月中前寄出

澳洲郵政今天宣佈 180 多個國家及地區的截郵日期，提醒澳洲人向海外親友寄聖誕賀卡和禮物前，留意截郵日期，以免有任何差池。





大部分亞洲目的地的空郵截郵日期都在11月21日，有些地方更提早在11月14日截郵，但如果使用國際快遞郵寄，最遲可以12月9日才寄出郵件及包裹，但不是每個地方都可享用這個服務，大家要多加注意。





以下是亞洲主要目的地的截郵時間：





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目的地 Economy Air letters (inc. Registered) Economy Air parcels Standard parcels & letters Express parcels & letters Courier parcels & letters 香港 11月21日 11月21日 11月28日 12月5日 12月9日 澳門 11月14日 不適用 11月21日 11月28日 不適用 台灣 11月21日 不適用 11月28日 12月5日 12月9日 中國大陸 11月14日 11月14日 11月21日 11月28日 12月9日 馬來西亞 11月21日 不適用 11月28日 12月5日 12月9日







相信大家有不少親友移居到英國、美國或加拿大，這些地區的空郵截郵時間大部分定於11月21日，同樣地，使用國際快遞服務，最遲可以12月9日寄出。





以下是歐、美主要目的地的截郵時間：





目的地 Economy Air letters (inc. Registered) Economy Air parcels Standard parcels & letters Express parcels & letters Courier parcels & letters 英國 11月21日 不適用 11月2日 12月9日 12月9日 美國 11月21日 11月21日 11月28日 12月9日 12月9日 加拿大 11月25日 11月25日 12月2日 12月9日 12月9日







澳洲郵政表示，國際郵件的截郵時間，有可能受到他們無法控制的因素的影響，包括當地海關延誤和海外的郵政服務中斷，而令收件出現延誤，呼籲客戶提早寄件。





大家亦可以瀏覽 澳洲郵政網頁 ，了解各個目的地最新的截郵日期。





