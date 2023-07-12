LED巨球評價兩極 網民：「最型」建築物

要點： Sphere 是拉斯維加斯的一個新的娛樂場館，外形就像一個巨球，被LED 屏幕包圍。

該場館在九月開業前已開始展示燈光表演。

創造者形容它為「下一代的娛樂媒介」，但也有人說它「礙眼」。

拉斯維加斯的Sphere場館尚未正式開幕，但不容錯過。





這個新的球型表演場館完全被 LED 屏幕覆蓋，以其顯示影像引人注目，其中包括地球投影、動畫、美國國旗，甚至還有眼球。





該建築寬 157 米，高 111 米，建造商將其描述為世界上最大的 LED 屏幕。





據報道，其建造成本為 23 億美元（34 億澳元）。



甚麼是拉斯維加斯 Sphere？

Sphere是拉斯維加斯的一個新的娛樂場所，顧名思義，它的形狀是一個球體。





場館外部由54,000平方米的LED燈組成。





娛樂和媒體公司 Sphere Entertainment Co. 將 Sphere 形容為「下一代的娛樂媒介」，承諾「為世界帶來奇蹟，重新定義現場娛樂的未來」。



Sphere 將於 9 月開業，預計將舉辦體育賽事、電影體驗和音樂會，其中包括搖滾樂隊 U2 或將常駐演出。





據報道，它可容納 17,600個坐位，20,000 個企位。





7 月 4 日，Sphere試行其光學效果，照亮了拉斯維加斯的天際線，從呈現血月到變成美國國旗，隨後展示了一系列動畫。





在社交媒體上，一些人形容它「令人難以置信」和「美國最型的建築」。



但並不是每個人都印象深刻。





哈德曼 (Brenna Hardman) 在 Twitter 上寫道：「Sphere 看起來就像一個價值 23 億美元的礙眼東西，而且低調得來有點嚇人。試想像在路上開車時，一個巨大的籃球在空中出現。」





迪伊(Ryan James Dee)寫道：「不受歡迎的觀點：拉斯維加斯的Sphere很醜陋。」



