兩大誘因吸引城市人搬去鄉鎮 新州西澳小鎮成熱點

聯邦銀行（CBA）和智庫機構澳洲偏遠地區研究所（Regional Australia Institute）發佈 偏遠地區搬遷指數 （Regional Movers Index），顯示一些不太偏遠的小鎮，正成為吸引澳洲人移居的熱點。





截至今年6月的過去一年，西澳的Geraldton和新州的Mudgee成為吸收最多國內移民的小鎮，它們的共同點是離首府城市只有4小時車程。





珀斯以東94公里的York、以南112公里的Waroona，以及昆州中北部沿岸的Townsville，躋身排行榜前五位。而昆州繼續成為最受歡迎的州份，多數移民選擇住在沿海地區。



澳洲偏遠地區研究所的行政總裁Liz Ritchie表示，結果顯示國內移民對鄉鎮地區的熱情不減，而這些地方正急需發展社會上和物質上的基礎設施。





聯邦銀行的鄉鎮及農商業主管Paul Fowler認為，隨著大企業增加招聘，鄉鎮地區的人口將持續增長。「本地經濟和機會在多個行業增加，比如批發、製造、醫療和教育，會持續帶來更多人口。」





總體而言，從鄉鎮地區搬去城市的人數仍較多，而全國的國內移民數量已超過新冠疫情之前。





對1004名移民的調查顯示，收入越高的人士，對搬家到離城市3小時以上車程的地方越感興趣。





有73%受訪者，是因為疫情引起在家工作的靈活性，才有可能選擇遷居鄉鎮。他們青睞鄉下的更大空間、可負擔性、有改善的醫療福祉，以及有更多時間。



澳洲人搬去哪？

與2018-19年度相比，搬去鄉鎮地區的移民增加了超過16%

國內移民中，有11.1%是從鄉鎮搬到城市，有9.6%是從城市搬去鄉鎮

按季度計，今年6月是自2018年3月以來第四多人在國內搬家，高於疫情前水平

澳洲人為何搬？

以不滿意城市生活為由搬家的受訪者，從2020年的10%增加至14%

鄉鎮地區最吸引之處為空間、改善的醫療福祉、生活可負擔性、有更多時間

多數人因工作靈活性增加而對住在鄉下產生興趣

澳洲人喜歡哪？