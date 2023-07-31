兩大誘因吸引城市人搬去鄉鎮 新州西澳小鎮成熱點

聯邦銀行（CBA）和智庫機構澳洲偏遠地區研究所（Regional Australia Institute）發佈（Regional Movers Index），顯示一些不太偏遠的小鎮，正成為吸引澳洲人移居的熱點。
截至今年6月的過去一年，西澳的Geraldton和新州的Mudgee成為吸收最多國內移民的小鎮，它們的共同點是離首府城市只有4小時車程。
珀斯以東94公里的York、以南112公里的Waroona，以及昆州中北部沿岸的Townsville，躋身排行榜前五位。而昆州繼續成為最受歡迎的州份，多數移民選擇住在沿海地區。
澳洲偏遠地區研究所的行政總裁Liz Ritchie表示，結果顯示國內移民對鄉鎮地區的熱情不減，而這些地方正急需發展社會上和物質上的基礎設施。
聯邦銀行的鄉鎮及農商業主管Paul Fowler認為，隨著大企業增加招聘，鄉鎮地區的人口將持續增長。「本地經濟和機會在多個行業增加，比如批發、製造、醫療和教育，會持續帶來更多人口。」
總體而言，從鄉鎮地區搬去城市的人數仍較多，而全國的國內移民數量已超過新冠疫情之前。
對1004名移民的調查顯示，收入越高的人士，對搬家到離城市3小時以上車程的地方越感興趣。
有73%受訪者，是因為疫情引起在家工作的靈活性，才有可能選擇遷居鄉鎮。他們青睞鄉下的更大空間、可負擔性、有改善的醫療福祉，以及有更多時間。
澳洲人搬去哪？
- 與2018-19年度相比，搬去鄉鎮地區的移民增加了超過16%
- 國內移民中，有11.1%是從鄉鎮搬到城市，有9.6%是從城市搬去鄉鎮
- 按季度計，今年6月是自2018年3月以來第四多人在國內搬家，高於疫情前水平
澳洲人為何搬？
- 以不滿意城市生活為由搬家的受訪者，從2020年的10%增加至14%
- 鄉鎮地區最吸引之處為空間、改善的醫療福祉、生活可負擔性、有更多時間
- 多數人因工作靈活性增加而對住在鄉下產生興趣
澳洲人喜歡哪？
- 截至6月的過去一年，吸引最多城市人的鄉鎮地區分別是昆州的陽光海岸和黃金海岸、維州的Geelong和Moorabool，以及新州的Lake Macquarie
- 人口增長最多的小鎮分別是西澳的Waroona、昆州的Livingstone和Mackay、維州的Moorabool，以及南澳的Alexandrina
- 雪梨是流失最多居民去鄉鎮地區的首府城市
- 吸引最多城市和鄉鎮移民的是兩個首府城市布里斯本和珀斯
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