網紅推薦護膚方法真係有用？專家與你拆解謬誤

要點： 一項調查顯示，五分之一的澳洲人嘗試過熱門的護膚方法或者產品。

專家表示，社交媒體上許多護膚建議係有害或無效的。

澳洲競爭及消費者公署（ACCC）正在打擊社交媒體上的虛假廣告。

阿特金斯（Diana Atkins）是一名緊急服務人員，過去三年以來，她一直穿緊全套個人防護裝備，以保護自己免受新冠病毒的侵害。然而，她認為這種做法是一把雙刃劍。





在多層防護服下，她的皮膚變得極度乾燥，甚至出現鱗狀，更為她自尊與自信帶來負面影響。





阿特金斯向澳新社（AAP）表示：「我試過太多產品，亦都忘記在所謂的神奇治療上，我花費了很多錢。」





「老實講，我總被社交媒體推廣的品牌所吸引。」





但她發現這些產品並沒有對她的皮膚有任何改善，但卻一直被吸引購買更多的產品。



一些熱門護膚方法的風險

然而，阿特金斯的想法與做法並非個別例子，護膚品製造商意高（Ego Pharmaceuticals）對1000多名澳洲人進行的一項調查發現，五分之一的人試過熱門的護膚方法或者產品。



近半數的人的做法是由於他們信任網紅的推廣。而略多於三分之一的人對某些產品的錯誤信息缺乏了解。





皮膚科醫生、新南威爾士大學教授塞巴拉特南（Deshan Sebaratnam）對社交媒體上的許多護膚建議感到擔憂，因為他認為這些建議可能有害或無效。





塞巴拉特南博士舉例稱，一些所謂的「護膚技巧」並無科學依據，例如在護膚品度加入食物成分，令濕疹患者限制水分攝入以「重新調整」皮膚，對私處進行陽光浴，以及過度依賴所謂具有天然成分的產品等。





塞巴拉特南表示：「蛇毒是天然的，鉛亦都是天然的，所以不是所有天然物質都是好的。





他表示：「食物本應該經由腸道進入身體，而非透過皮膚，所以將食物產品塗抹在皮膚上......這個是培養食物過敏的方式。」





塞巴拉特南花費很多時間以解開患者的困惑，他表示這些人曾經對特定護膚方法投入大量時間或金錢，並對它產生依賴。





他表示：「如果你的心臟或腎臟有問題，你不會向一位真人秀參賽者尋求建議，而會向醫生諮詢。」





「你的皮膚亦都係一樣，亦是身體的一個器官，有醫學專家可以提供幫助。」



打擊虛假廣告

澳洲競爭及消費者公署正在嚴打具有操縱性和欺騙性的廣告，包括社交媒體紅人發佈的誤導性推薦或代言。





該委員會一位發言人表示：「消費者在相信看起來過於美好的護膚品或其他化妝品的說法前，應該三思而後行。」





「網紅通常獲得報酬去推廣特定品牌和產品，儘管可能看起來並非如此。」





科學傳播者 Michelle Wong 擁有化學博士學位，她在社交媒體上澄清與護膚相關的誤解。





Michelle Wong 博士表示：「有關防曬霜會導致癌症和長期生育問題的許多說法都是錯誤的。在澳洲，防曬霜被視為藥品並受到監管，所有成分都經過安全評估。」





她說：「恐懼會綁架你的邏輯思維......如果你感到害怕，你就不太可能進行批判性思考，也更有可能分享那篇帖子。」





