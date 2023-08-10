黎巴嫩擬禁《Barbie芭比》上映 文化部長解釋

黎巴嫩文化部長莫塔達（Mohammad Mortada）提出禁止在電影院播放該電影，稱其宣「宣傳同性戀」，並與宗教價值觀相矛盾。





莫塔達得到了強大的什葉派武裝組織真主黨的支持，該組織的領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）最近在一次演講中提到伊斯蘭經文中呼籲對罪犯進行死刑懲罰，對LGBTIQ+社群的言辭強硬。





莫塔達的決定指出，電影被發現「宣傳同性戀和變性」，並且削弱家庭的重要性，「違反信仰和道德價值觀」。





基於莫塔達的舉動，內政部長毛拉維（Bassam Mawlawi）反要求總安全機構的審查委員會，該委員會屬於內政部，負責傳統的審查決策，審查該電影並提出建議。





黎巴嫩是2017年首個舉辦同志驕傲節(gay World Pride)的阿拉伯國家，並且一直在廣泛保守的中東地區中，認為是對LGBTIQ+社群的避風港。





但這個問題最近變得更加突出，引發緊張局勢。毛拉維去年下令禁止在黎巴嫩舉辦「宣傳性變態」的活動，而據理解這是指LGBTIQ+友好的聚會。





在上個月的一次演講中，納斯魯拉呼籲黎巴嫩當局採取行動，反對他認為宣傳同性戀的材料，包括「禁播」。





他說同性戀對黎巴嫩構成「即將到來的危險」，應該「加以對抗」。對於同性戀行為，納斯魯拉在7月底表示，「即使是未婚，第一次也會被殺死」。





在周二，黎巴嫩內閣與國家頂級基督教神職人員Bechara Boutros al-Rai主教會面後，促請公民「堅持」家庭價值，但未特別提及LGBTIQ+社群。





非牟利組織Samir Kassir基金會的執行主任Ayman Mhanna對路透社表示，莫塔達的舉措是在「一波偏執」中進行。





他表示「這是一個更大型運動的一部分，將真主黨、基督極右派和其他頂級宗教領袖聯合起來，專注於反對LGBT人士的運動。」





澳洲的瑪歌羅比（Margot Robbie）和賴恩高斯寧（Ryan Gosling）分別飾演芭比和Ken，自從於7月21日首映以來「芭比」的全球票房收入已突破10億美元（15億澳元）。，原本將從8月31日起在黎巴嫩上映。



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