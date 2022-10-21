與死神擦身而過 11歲女童懵然不知玩毒蛇

一名11歲的女孩不知道自己抓著世界上最毒的毒蛇之一，還拍下影片上傳網上，而女孩亦奇蹟地沒有受傷並活著。

The eastern brown snake, one of Australia's deadliest.

東部棕色蛇。 Source: AAP

這名年輕女孩在墨爾本西南部的Newport散步，她遇到了東部棕色蛇(Eastern Brown Snake)，在澳洲主要被蛇咬傷的個案都是因為這一種蛇。

她完全不知道這條蛇有多危險，更拍攝讓蛇在她手上爬行的片段。

她以為蛇是另一種完全無毒的品種，因此她毫不猶豫把蛇從地上撿起來，她在影片中表示，她找到一條束帶蛇(Garter Snake) ，原產於北美和中美洲，是無害的。
Advertisement
SNAKE.png
女孩更拍攝讓蛇在她手上爬行的片段。(Stewy the Snake Catcher facebook)
維州捕蛇專家 Stewy the Snake Catcher 在Facebook上轉發了女孩的影片，並表示，這名女孩沒有受到傷害，是非常幸運，他強調「這是一條極危險的東部棕蛇。」

他又指「影片中的女孩沒有被蛇咬，真是萬幸，她的父母應該去買六合彩了。」

女孩的祖父母將影片發送給捕蛇專家，只是想讓他識別蛇的品種，以及確定是否無害。

捕蛇專家表示「東部棕蛇是一種神經質的蛇，在澳洲被蛇咬死的個案，大部份都是因被這種蛇咬傷，而這個小女孩實際上很有可能會被這條蛇咬死的。」

他並在發文中作出呼籲，提醒孩子不要與野生動物接觸，要教育孩子確保事情不會發生。

他又指，在維州捕蛇者捉到北後，不可在網上發布影片，令向年輕人教育或宣傳變得困難。

「我們要教育孩子正確的事，讓他們知道接觸野生動物很危險，要交給專業人士。」

該影片引來過百人留言，有人表示看著影片覺得很想吐，亦有人指，心跳一直加速跳動。

東部棕色蛇是世界上毒性最強的五種蛇之一，此蛇廣泛分佈於澳洲東部，從昆州到南澳。

即使是嬰兒蛇，毒蛇仍然能夠把人咬死。
READ MORE

蛇 | 與澳洲野生動物一起生活

【不可不知】遊客餵食狗狗 被途人「㧻魁」重罰$2300

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。

分享
Published 21 October 2022 at 3:07pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS