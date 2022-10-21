與死神擦身而過 11歲女童懵然不知玩毒蛇

這名年輕女孩在墨爾本西南部的Newport散步，她遇到了東部棕色蛇(Eastern Brown Snake)，在澳洲主要被蛇咬傷的個案都是因為這一種蛇。





她完全不知道這條蛇有多危險，更拍攝讓蛇在她手上爬行的片段。





她以為蛇是另一種完全無毒的品種，因此她毫不猶豫把蛇從地上撿起來，她在影片中表示，她找到一條束帶蛇(Garter Snake) ，原產於北美和中美洲，是無害的。



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女孩更拍攝讓蛇在她手上爬行的片段。(Stewy the Snake Catcher facebook) 維州捕蛇專家 Stewy the Snake Catcher 在Facebook上轉發了女孩的影片，並表示，這名女孩沒有受到傷害，是非常幸運，他強調「這是一條極危險的東部棕蛇。」





他又指「影片中的女孩沒有被蛇咬，真是萬幸，她的父母應該去買六合彩了。」





女孩的祖父母將影片發送給捕蛇專家，只是想讓他識別蛇的品種，以及確定是否無害。





捕蛇專家表示「東部棕蛇是一種神經質的蛇，在澳洲被蛇咬死的個案，大部份都是因被這種蛇咬傷，而這個小女孩實際上很有可能會被這條蛇咬死的。」





他並在發文中作出呼籲，提醒孩子不要與野生動物接觸，要教育孩子確保事情不會發生。





他又指，在維州捕蛇者捉到北後，不可在網上發布影片，令向年輕人教育或宣傳變得困難。





「我們要教育孩子正確的事，讓他們知道接觸野生動物很危險，要交給專業人士。」





該影片引來過百人留言，有人表示看著影片覺得很想吐，亦有人指，心跳一直加速跳動。





東部棕色蛇是世界上毒性最強的五種蛇之一，此蛇廣泛分佈於澳洲東部，從昆州到南澳。





即使是嬰兒蛇，毒蛇仍然能夠把人咬死。

