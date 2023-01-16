【農曆新年】中國傳統書法兒童學習班

學習中國書法技術，創作別具一格的藝術作品來慶賀農曆新年。

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中國傳統書法兒童學習班 Credit: City of Ryde

歡迎參加萊德 (Ryde) 圖書館舉辦的中國書法學習班，由中國書法家協會白雪易老師用英語和普通話講授，以有趣的方式學習繪畫和使用墨水的新技能。
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內容。

參加者將學習：
  • 筆觸和線條的基本技巧
  • 如何將筆劃和線條排成簡單的字，了解書法中平衡和對比的原則
  • 如何在一張裱好的宣紙上畫「兔」字來裝飾你的家過年
圖書館將會提供所有材料，包括紙、毛筆和墨水。

適合 7 歲以上兒童參加。

詳情：

日期及時間：2023 年 2 月 11 日（星期六）上午 10:30 至下午 12:00
地點：Ryde Library, 1 Pope Street, Ryde 2112

參加者請透過
萊德市市政府網頁
報名及繳費。


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Published 16 January 2023 at 2:04pm