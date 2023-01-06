男子涉嫌在 Westfield購物中心性騷擾九人被捕 包括兩名6歲和9歲女孩

一名 26 歲男子因涉嫌在 Westfield購物中心對多達九人進行性騷擾而被捕，其中包括兩名年齡分別為 6 歲和 9 歲的女孩。據報，這名男子在雪梨西南部的利物浦Westfield 購物中心不當接觸他人而面臨 21 項指控。





新州警方表示，他們在 2022 年 12 月 21 日下午 3 點左右接報，稱一名男子在購物中心觸摸兩名年齡分別為 6 歲和 9 歲的女孩。該名男子在離開購物中心時被保安攔住，不久被警方逮捕，並被拒絕保釋。





男子被帶到雪梨西南部利物浦警局，最初被起訴兩項普通襲擊及跟蹤或意圖對他人身體造成傷害的指控。其後，經過新州警方調查後，該名男子上週四被起訴多 18 項控罪 。





其中包括 3 項未經同意對他人進行性接觸、4 項故意對 10 歲以下兒童進行性接觸、兩項故意對 10 至 16 歲兒童進行性接觸，以及 9 項普通襲擊罪等控罪。





該名男子被拒絕保釋，並將於 1 月 9 日在利物浦地方法院出庭，新州警方正在繼續調查這案件。





2022 年 11月，一名 28 歲在首都領地 Westfield工作的零售店男僱員被控在未經一名女子同意的情況下與該女子性交，其後男子在首都領地地方法院出庭受審。

