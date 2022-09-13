房地產中介禁止兩名留學生「回家」 被判罪成

在大流行期間，不少人由於嚴厲的封鎖措施，導致生計大受影響。其中，國際留學生及臨時工所受影響最為嚴重，由於得不到政府的補助及收入大幅減少，在租屋問題上遇到極大壓力。





本月6日（上周二）墨爾本地方法院對墨爾本一間房地產在大流行期間對國際留學生的作出的「行為」而被判有罪，罰款7000元。





在大流行期間 2020年４月，墨爾本房地產中介 Waterdale 取消了兩名留學生進入西墨爾本公寓大樓的許可。





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據維州消費者事務部稱，其中一名學生在另一名租戶的幫助下進入大樓，但由於擔心會再次無法進入，因此在整個周末都留在公寓內，不敢離開家門。





該地產中介亦威脅其他租戶若不前往辦公室辦理租賃問題，就會被拒進入大樓。





Waterdale負責人就維州消費者事務部接到的投訴作出回應，表示員是透過威脅行動以得到租戶注意，並沒有真的要對學生作出驅逐行為。





同時，Waterdale負責人巴洛 (Joseph Ballo)表示，Waterdale亦是這次事件中的受害者，因為學生住宿提供商 Homplus 是Waterdale 的主要租戶，它們在租房後再把公寓租給學生，但Homeplus 卻由於大流行破產。因此Waterdale 並無收到來自學生的租金。





然而，這樣的解釋無法使維州當局滿意。





消費者事務總監里奇（Nicole Rich）表示，在前所未有的不安全和不確定時期，住宅租賃法因為新冠疫情被臨時修改，以保護弱勢租戶。





周一（9月12日），她發表聲明表示：每個人都有權在他們的出租物業中感到安全，尤其是在新冠大流行期間。





「在大流行開始時，作為遠離家鄉和家人的國際學生，這些租房者尤其容易受到傷害。被鎖在門外或被趕出家門的威脅一定非常可怕。」





Waterdale 因作出欺詐性虛假陳述及違反地產代理專業行為規定被罰分別5000及2000 元。





另外，亦付支付5,000 元的法律費用。





由於新冠大流行的影響，維州在2020年通過了2020 年住宅租賃（COVID-19 緊急措施）條例，部分條款已在2020年3月29日開始生效。





自 2020 年 3 月 29 日起的六個月期間，房東不得隨時增加租金。





租戶可以向維多利亞消費者事務部申請減租和/或付款計劃。如果合適，該問題隨後將提交給 RTDR 計劃。





另外，該項臨時法亦限制了房東可以尋求終止令（或終止和占有令）。即使理由成立，VCAT 也必須考慮下達命令是否合理和相稱。如果終止令的理由與租戶未能履行其義務（例如支付租金）有關，並且租戶因新冠原因而無法履行該義務，维州民事和行政仲裁庭不能發出終止令，迫使租戶遷出。



