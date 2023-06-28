【唔見咗錢呀】大疊銀紙遺的士車廂 警方：失主認領需乎合幾個要求？

墨爾本一名的士司機下班清潔車廂時，在車內後座發現一大疊現金，司機迅速把現金交給墨爾本南部 Moorabbin 警察局。
警方籲失主向警方查詢並認領，希望將其歸還給失主。
維州警方表示已經接到一些人來電，聲稱是這些錢的失主。
警長格里德利（Michael Gridley）在一個本地節目中表示：「警方接到了幾個電話，有人說這可能是他們年老祖父的違失的，也有住在遠至Ballarat的人打電話來認領。」
他指，但現階段，警方認為這些都只是猜測，並沒有實際證據能讓警方真正相信來電者是這些現金的失主。
警方不願透露遺下在的士內的現金有多少，並指失主應有責任證明這些現金是屬於他們的財物。
認領人需要能描述現金是如何包裝的，證明錢是如何提取的，並證明他們乘坐過這架的士，以助警方確定認領人絕對是這些現金的合法擁有人。
失主有三個月的時間向警方證明是現金的原主，過後警方將把錢退還給發現現金的的士司機。
警方亦表示，希望這事件能提醒社區，將丟失的物品交給警方是正確的做法。
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